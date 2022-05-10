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Швейцарская система. УЕФА утвердил новый формат ЛЧ с сезона-2024/25
Уже через два года Лига чемпионов станет другой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Исполком УЕФА объявил об изменении формата
Как говорится на сайте организации, после консультаций с заинтересованными сторонами УЕФА окончательно утвердил новый формат соревнований в так называемой "Швейцарской системе".
Число участников турнира увеличится с 32 до 36 команд. Это изменение приведет к переходу от традиционного группового этапа в одну лигу, в которой будут участвовать все команды-участницы. Каждому клубу отныне будет гарантировано как минимум 8 игр против 8 разных соперников (четыре игры домашние и четыре гостевых). В предыдущем формате команды проводили двукруговой групповой этап, играя с тремя соперниками дома и в гостях.
Восемь лучших команд этого этапа сразу выходят в этап навылет. Команды, финиширующие на 9-24 местах, будут соревноваться в плей-офф за попадание в 1/8 финала.
Подобный формат соревнований также будет использован в Лиге Европы УЕФА и Лиге конференций - оба турнира также увеличатся до 36 команд.
Четыре дополнительных места, которые появятся благодаря расширению ЛЧ до 36 команд, будут распределены следующим образом.
- Одно место получит клуб, занимающий третье место в чемпионате ассоциации на пятой позиции в таблице коэффициентов УЕФА.
- Одно место будет присвоено национальному чемпиону, увеличив с четырех до пяти количество клубов, проходящих квалификацию через так называемый "Путь чемпионов".
- Последние два места получат ассоциации с лучшим коллективным выступлением их клубов в предыдущем сезоне (общее количество полученных очков разделено на количество клубов-участниц). Эти две ассоциации заработают одно место для клуба, занимающего более высокое место в чемпионате после команд, уже получивших путевки в Лигу чемпионов. К примеру, в конце текущего сезона двумя ассоциациями, добавляющими один клуб в Лигу чемпионов, исходя из коллективных выступлений своих клубов, будут Англия и Нидерланды.
Исполком также подтверждает, что все игры по-прежнему будут проходить посреди недели, определяя важность внутренних соревнований в Европе.
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