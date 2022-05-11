Тюрпен рассудит финал Лиги чемпионов

УЕФА назначил судей на финал Лиги чемпионов-2021/22 между "Реалом" и "Ливерпулем". Главным арбитром будет Клеман Тюрпен, который судил первый матч 1/4 финала между "Мадридом" и "Челси".

В этом сезоне 39-летний судья работал на 2 матчах плей-офф ЛЧ, а в прошлом году обслуживал финал Лиги Европы.

Помогать Тюрпену будут его соотечественники Николас Данос и Сириль Грингор, резервным арбитром назначен Бенуа Бастьен. За ВАР будет отвечать Жером Брисар, его ассистенты – Массимилиано Иррати и Филиппо Мели.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 28 мая и пройдет в Париже на стадионе "Стад де Франс".