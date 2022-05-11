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Тюрпен рассудит финал Лиги чемпионов
Поможет "Реалу"?
Фото: uefa.com
УЕФА назначил судей на финал Лиги чемпионов-2021/22 между "Реалом" и "Ливерпулем". Главным арбитром будет Клеман Тюрпен, который судил первый матч 1/4 финала между "Мадридом" и "Челси".
В этом сезоне 39-летний судья работал на 2 матчах плей-офф ЛЧ, а в прошлом году обслуживал финал Лиги Европы.
Помогать Тюрпену будут его соотечественники Николас Данос и Сириль Грингор, резервным арбитром назначен Бенуа Бастьен. За ВАР будет отвечать Жером Брисар, его ассистенты – Массимилиано Иррати и Филиппо Мели.
Напомним, финал Лиги чемпионов состоится 28 мая и пройдет в Париже на стадионе "Стад де Франс".
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