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Динамо лишилось шансов на посев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Последствия результата финала Лиги Европы

Динамо лишилось шансов на посев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
Новина українською

В финале Лиги Европы 2021/22 "Айнтрахт" одолел "Рейнджерс" 1:1; пен.: 5:4, обеспечив себе место в группе следующей Лиги чемпионов. "Рейнджерс", в свою очередь, не лишил себя необходимости проходить квалификацию к самому престижному клубному турниру мира.

Пребывание "Рейнджерса" в сетке отбора Лиги чемпионов делает невозможным посев киевского "Динамо" в раунде плей-офф. Если киевляне преодолеют второй и третий этапы отбора (там будут среди сеяных команд), то в плей-офф раунде сыграют против одного из двух самых рейтинговых представителей стадии. Сейчас это "Бенфика" и "Рейнджерс".

Добавим, что победа "Айнтрахта" также означает, что "Динамо" гарантированно начнет следующий евросезон со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, и не будет иметь гарантированного места в группе какого-то из еврокубков.

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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
19.05.2022 в 03:19
Рейнджерс норм варіант, після успішного сезону звідти розкуплять гравців у деяких закінчаться оренди як у Ремзі. А нові гравці яких вони куплять будуть не зіграні. Проте хвилює більше те в якому стані буде само Динамо....
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Ковельчанин (Луцьк)
19.05.2022 в 01:35
Ще треба Динамо туди добратись, і не факт що Бенфіка й Рейнджерс пройдуть третій раунд
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