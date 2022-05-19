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Динамо лишилось шансов на посев в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Последствия результата финала Лиги Европы
Фото: ФК Динамо
В финале Лиги Европы 2021/22 "Айнтрахт" одолел "Рейнджерс" 1:1; пен.: 5:4, обеспечив себе место в группе следующей Лиги чемпионов. "Рейнджерс", в свою очередь, не лишил себя необходимости проходить квалификацию к самому престижному клубному турниру мира.
Пребывание "Рейнджерса" в сетке отбора Лиги чемпионов делает невозможным посев киевского "Динамо" в раунде плей-офф. Если киевляне преодолеют второй и третий этапы отбора (там будут среди сеяных команд), то в плей-офф раунде сыграют против одного из двух самых рейтинговых представителей стадии. Сейчас это "Бенфика" и "Рейнджерс".
Добавим, что победа "Айнтрахта" также означает, что "Динамо" гарантированно начнет следующий евросезон со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, и не будет иметь гарантированного места в группе какого-то из еврокубков.
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