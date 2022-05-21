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Барселона - Лион: смотреть онлайн бесплатно финал ЛЧ среди женщин

Лига Чемпионов
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Кульминация европейского сезона в женском футболе

Барселона - Лион: смотреть онлайн бесплатно финал ЛЧ среди женщин

УЕФА

UA-Футбол
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"Барселона" и "Лион" выиграли шесть последних розыгрышей Лиги чемпионов среди женщин. Но за это время в финалах они между собой встречались только раз: в 2019-м француженки разбили каталонок 4:1, выигрывая уже к 30-й минуте 4:0. Хегерберг тогда оформила хет-трик, выйдет в основе и на этот матч. Главный козырь "блауграны" - Алексия Пуэльяс - лучшая футболистка 2021 года по версии FIFA и обладательница "Золотого мяча". Чья же возьмёт?

Лига чемпионов среди женщин. Финал
"Барселона" (Испания) 20:00 "Лион" (Франция)
Трансляция - DAZN

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В статье: Лион Барселона Лига чемпионов среди женщин
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