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Барселона - Лион: смотреть онлайн бесплатно финал ЛЧ среди женщин
Кульминация европейского сезона в женском футболе
УЕФА
"Барселона" и "Лион" выиграли шесть последних розыгрышей Лиги чемпионов среди женщин. Но за это время в финалах они между собой встречались только раз: в 2019-м француженки разбили каталонок 4:1, выигрывая уже к 30-й минуте 4:0. Хегерберг тогда оформила хет-трик, выйдет в основе и на этот матч. Главный козырь "блауграны" - Алексия Пуэльяс - лучшая футболистка 2021 года по версии FIFA и обладательница "Золотого мяча". Чья же возьмёт?
Лига чемпионов среди женщин. Финал
"Барселона" (Испания) 20:00 "Лион" (Франция)
Трансляция - DAZN
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