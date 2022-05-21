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Лион – победитель женской Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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Уже восьмой титул в истории команды

Лион – победитель женской Лиги Чемпионов

Фото: All for XI

UA-Футбол
Новина українською

"Лион" победил в финальном матче женской Лиги Чемпионов в Турине со счетом 3:1. Эта победа уже восьмой для лионской команды в этом турнире в истории. Именно эти два клуба побеждают в женской Лиге Чемпионов последние 7 сезонов, начиная с 2015/16.

Счет в финале открыл "Лион", на 6 минуте полузащитница команды Амандин Анри забила свой второй гол в ЛЧ в этом сезоне. Обладательница первого в истории Золотого мяча для женщин-футболистов Ада Хегенберг на 23 минуте увеличила разрыв в счете. Спустя 10 минут с её же ассиста Катариной Макарио был забит и 3 гол "Лиона".

"Барселона" смогла забить лишь за 4 минуты до конца первого тайма – благодаря обладательнице ЗМ-2021 и FIFA BEST-2021 Алексии Путельяс.

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В статье: Лион Барселона женская Лига чемпионов
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