В прошлом году противостоял Шахтеру. Динамо узнало имя еще одного потенциального соперника в третьем раунде отбора ЛЧ

Во Франции закончился розыгрыш чемпионата 2021/22, и интригой финишной прямой стала борьба за второе-третье места. Второе дает прямую путевку в группу Лиги чемпионов, третье предполагает выход в квалификацию. За лучшие позиции соревновались "Монако", "Марсель" и "Ренн".

В итоге вторым стал "Марсель" – он сыграет в группе Лиги чемпионов. Третьим финишировал "Монако" – это старт в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов (два соперника на пути в группу). "Ренн" удовлетворился четвертой строчкой и местом в Лиге Европы.

"Монако" стал одним из потенциальных соперников киевского "Динамо" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Представитель Украины попал в посев, а представитель Франции – нет. Потому их пути могут пересечься. Кроме "Монако", известны еще два имена потенциальных соперников "Динамо" в третьем раунде отбора Лиги чемпионов – "Штурм" (Австрия) и "Унион" (Бельгия). Четвертым потенциальным соперником станет ПСВ (Нидерланды) или "Миттьюлланн" (Дания).

Напомним, что ранее стал известен один из двух потенциальных соперников "Динамо" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов – "Фенербахче". Другим будет представитель Кипра (АПОЭЛ или АЭК).

Отметим, что в прошлом году против "Монако" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов играл "Шахтер". Дончане прошли в группу самого престижного клубного турнира Европы по сумме двух матчей (1:0 и 2:2).