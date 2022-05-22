Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще АЭК и Мидтьюлланн. Определились все потенциальные соперники Динамо во всех раундах квалификации Лиги чемпионов
Сетка сформирована полностью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украину в Лиге чемпионов 2022/23 будут представлять две команды – "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" стартуют сразу с группового раунда, а вот киевлянам для лигочемпионовской осени нужно преодолеть трех соперников – начиная со второго квалификационного раунда.
При жеребьевке второго и третьего раундов отбора "Динамо" будет в посеве, при жеребьевке раунда плей-офф – вне посева.
Стартовая позиция "Динамо" не гарантирует киевлянам группового раунда какого-нибудь евротурнира. Если будет поражение от трех соперников, то не будет участия в осенней стадии еврокубков.
При поражении в третьем или плей-офф раундах квалификации Лиги чемпионов, "Динамо" переместится в группу Лиги Европы.
Поражение во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов отправит киевлян в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В случае победы там и выхода в плей-офф раунд, будет гарантированный минимум в виде группы Лиги Конференций. Если "Динамо" проиграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы, вылетит в раунд плей-офф Лиги Конференций. Где и будет решаться вопрос – участвовать или не участвовать в групповом раунде вообще.
скриншот - kassiesa.net
Победы во всех трех раундах квалификации Лиги чемпионов обеспечат "Динамо" участие в групповом раунде самого престижного клубного турнира Европы.
- во втором раунде ("Динамо" в посеве): "Фенербахче" (Турция) и АЭК (Ларнака, Кипр);
- в третьем раунде ("Динамо" в посеве): "Монако" (Франция), "Митьюлланн" (Дания), "Штурм" (Австрия), "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия);
- в раунде плей-офф ("Динамо" вне посева): "Бенфика" (Португалия), "Рейнджерс" (Шотландия).
В случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов "Динамо" будет находиться в четвертой корзине при жеребьевке.
Первая жеребьевка с участием "Динамо" состоится 14-го июня 2022-го года.
Популярное сейчас
- российские Искандеры впервые за два месяца направились к Украине со стороны беларуси
- Пан или пропал. Ливерпуль – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 38-го тура АПЛ на 22.05.2022
- "Закрыли" еще одну тысячу. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Барселона - Лион: смотреть онлайн бесплатно финал ЛЧ среди женщин
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО
- Черниговское продается на финале Кубка Англии - пиво скоро появится на полках магазинов Европы. ФОТО
Новости по теме
- 00:59 Зарубежные В прошлом году противостоял Шахтеру. Динамо узнало имя еще одного потенциального соперника в третьем раунде отбора ЛЧ
- 00:52 Прогнозы на футбол Норвич - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 22.05.2022
- 20:54 Зарубежные Фенербахче стал потенциальным соперником Динамо (Киев) во втором раунде квалификации Лиги чемпионов