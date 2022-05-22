Еще АЭК и Мидтьюлланн. Определились все потенциальные соперники Динамо во всех раундах квалификации Лиги чемпионов

Украину в Лиге чемпионов 2022/23 будут представлять две команды – "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" стартуют сразу с группового раунда, а вот киевлянам для лигочемпионовской осени нужно преодолеть трех соперников – начиная со второго квалификационного раунда.

При жеребьевке второго и третьего раундов отбора "Динамо" будет в посеве, при жеребьевке раунда плей-офф – вне посева.

Стартовая позиция "Динамо" не гарантирует киевлянам группового раунда какого-нибудь евротурнира. Если будет поражение от трех соперников, то не будет участия в осенней стадии еврокубков.

При поражении в третьем или плей-офф раундах квалификации Лиги чемпионов, "Динамо" переместится в группу Лиги Европы.

Поражение во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов отправит киевлян в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В случае победы там и выхода в плей-офф раунд, будет гарантированный минимум в виде группы Лиги Конференций. Если "Динамо" проиграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы, вылетит в раунд плей-офф Лиги Конференций. Где и будет решаться вопрос – участвовать или не участвовать в групповом раунде вообще.

скриншот - kassiesa.net

Победы во всех трех раундах квалификации Лиги чемпионов обеспечат "Динамо" участие в групповом раунде самого престижного клубного турнира Европы.

Потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов:

во втором раунде ("Динамо" в посеве) : "Фенербахче" (Турция) и АЭК (Ларнака, Кипр) ;

: и ; в третьем раунде ("Динамо" в посеве) : "Монако" (Франция), "Митьюлланн" (Дания), "Штурм" (Австрия), "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия) ;

: ; в раунде плей-офф ("Динамо" вне посева) : "Бенфика" (Португалия), "Рейнджерс" (Шотландия).

В случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов "Динамо" будет находиться в четвертой корзине при жеребьевке.

Первая жеребьевка с участием "Динамо" состоится 14-го июня 2022-го года.