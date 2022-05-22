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Еще АЭК и Мидтьюлланн. Определились все потенциальные соперники Динамо во всех раундах квалификации Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Еще АЭК и Мидтьюлланн. Определились все потенциальные соперники Динамо во всех раундах квалификации Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Украину в Лиге чемпионов 2022/23 будут представлять две команды – "Шахтер" и "Динамо". "Горняки" стартуют сразу с группового раунда, а вот киевлянам для лигочемпионовской осени нужно преодолеть трех соперников – начиная со второго квалификационного раунда.

При жеребьевке второго и третьего раундов отбора "Динамо" будет в посеве, при жеребьевке раунда плей-офф – вне посева.

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Стартовая позиция "Динамо" не гарантирует киевлянам группового раунда какого-нибудь евротурнира. Если будет поражение от трех соперников, то не будет участия в осенней стадии еврокубков.

При поражении в третьем или плей-офф раундах квалификации Лиги чемпионов, "Динамо" переместится в группу Лиги Европы.

Поражение во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов отправит киевлян в третий квалификационный раунд Лиги Европы. В случае победы там и выхода в плей-офф раунд, будет гарантированный минимум в виде группы Лиги Конференций. Если "Динамо" проиграет в третьем раунде квалификации Лиги Европы, вылетит в раунд плей-офф Лиги Конференций. Где и будет решаться вопрос – участвовать или не участвовать в групповом раунде вообще.

Еще АЭК и Мидтьюлланн. Определились все потенциальные соперники Динамо во всех раундах квалификации Лиги чемпионов - изображение 1

скриншот - kassiesa.net

Победы во всех трех раундах квалификации Лиги чемпионов обеспечат "Динамо" участие в групповом раунде самого престижного клубного турнира Европы.

Потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов:

  • во втором раунде ("Динамо" в посеве): "Фенербахче" (Турция) и АЭК (Ларнака, Кипр);
  • в третьем раунде ("Динамо" в посеве): "Монако" (Франция), "Митьюлланн" (Дания), "Штурм" (Австрия), "Юнион Сент-Жилуаз" (Бельгия);
  • в раунде плей-офф ("Динамо" вне посева): "Бенфика" (Португалия), "Рейнджерс" (Шотландия).

В случае выхода в групповой этап Лиги чемпионов "Динамо" будет находиться в четвертой корзине при жеребьевке.

Первая жеребьевка с участием "Динамо" состоится 14-го июня 2022-го года.

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В статье: Таблица коэффициентов
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