Шахтер в третьей корзине. Известны 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23

Европейские чемпионаты завершились на прошедших выходных, а значит мы можем подводить первые итоги сезона. К примеру, мы уже знаем большую часть команд, которые сыграют на групповом этапе Лиги Чемпионов.

Всего, напомним, будет восемь групп по четыре клуба в каждой. Сейчас известны 26 участников, сред которых есть донецкий "Шахтер". При жеребьевке "горняки" будут в третьей корзине.

Официальные участники группового этапа ЛЧ 2022/23.

Первая корзина:

"Ливерпуль" (в случае победы в финале ЛЧ)/"Аякс"

"Айнтрахт"

"Манчестер Сити"

"Реал"

"Милан"

"Бавария"

"ПСЖ"

"Порту"

Вторая корзина:

"Ливерпуль" (в случае поражения в финале ЛЧ)/"Аякс"

"Челси"

"Барселона"

"Ювентус"

"Атлетико"

"РБ Лейпциг"

"Севилья"

"Тоттенхэм"

Третья корзина:

"Боруссия" Д

"Зальцбург"

"Шахтер"

"Интер"

"Наполи"

"Спортинг"

"Байер"

Четвертая корзина

"Марсель"

"Брюгге"

"Селтик"

Остальные участники определятся после завершения раундов квалификации. Среди претендентов находится другой представитель Украины - киевское "Динамо". В случае успеха они попадут в четвертую корзину. Об их потенциальных соперниках мы писали ранее.