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Шахтер в третьей корзине. Известные 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23

Лига Чемпионов
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С "Динамо" пока все не так однозначно

Шахтер в третьей корзине. Известные 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23

Фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Европейские чемпионаты завершились на прошедших выходных, а значит мы можем подводить первые итоги сезона. К примеру, мы уже знаем большую часть команд, которые сыграют на групповом этапе Лиги Чемпионов.

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Всего, напомним, будет восемь групп по четыре клуба в каждой. Сейчас известны 26 участников, сред которых есть донецкий "Шахтер". При жеребьевке "горняки" будут в третьей корзине.

Официальные участники группового этапа ЛЧ 2022/23.

Первая корзина:

  • "Ливерпуль" (в случае победы в финале ЛЧ)/"Аякс"
  • "Айнтрахт"
  • "Манчестер Сити"
  • "Реал"
  • "Милан"
  • "Бавария"
  • "ПСЖ"
  • "Порту"

Вторая корзина:

  • "Ливерпуль" (в случае поражения в финале ЛЧ)/"Аякс"
  • "Челси"
  • "Барселона"
  • "Ювентус"
  • "Атлетико"
  • "РБ Лейпциг"
  • "Севилья"
  • "Тоттенхэм"

Третья корзина:

  • "Боруссия" Д
  • "Зальцбург"
  • "Шахтер"
  • "Интер"
  • "Наполи"
  • "Спортинг"
  • "Байер"

Четвертая корзина

  • "Марсель"
  • "Брюгге"
  • "Селтик"

Остальные участники определятся после завершения раундов квалификации. Среди претендентов находится другой представитель Украины - киевское "Динамо". В случае успеха они попадут в четвертую корзину. Об их потенциальных соперниках мы писали ранее.

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В статье: Лига чемпионов Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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