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Шахтер в третьей корзине. Известные 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23
С "Динамо" пока все не так однозначно
Фото - Олександр Приходько
Европейские чемпионаты завершились на прошедших выходных, а значит мы можем подводить первые итоги сезона. К примеру, мы уже знаем большую часть команд, которые сыграют на групповом этапе Лиги Чемпионов.
Всего, напомним, будет восемь групп по четыре клуба в каждой. Сейчас известны 26 участников, сред которых есть донецкий "Шахтер". При жеребьевке "горняки" будут в третьей корзине.
Официальные участники группового этапа ЛЧ 2022/23.
Первая корзина:
- "Ливерпуль" (в случае победы в финале ЛЧ)/"Аякс"
- "Айнтрахт"
- "Манчестер Сити"
- "Реал"
- "Милан"
- "Бавария"
- "ПСЖ"
- "Порту"
Вторая корзина:
- "Ливерпуль" (в случае поражения в финале ЛЧ)/"Аякс"
- "Челси"
- "Барселона"
- "Ювентус"
- "Атлетико"
- "РБ Лейпциг"
- "Севилья"
- "Тоттенхэм"
Третья корзина:
- "Боруссия" Д
- "Зальцбург"
- "Шахтер"
- "Интер"
- "Наполи"
- "Спортинг"
- "Байер"
Четвертая корзина
- "Марсель"
- "Брюгге"
- "Селтик"
Остальные участники определятся после завершения раундов квалификации. Среди претендентов находится другой представитель Украины - киевское "Динамо". В случае успеха они попадут в четвертую корзину. Об их потенциальных соперниках мы писали ранее.
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