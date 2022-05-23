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Экс-тренер Барселоны: Если кто и заслуживает выиграть Лигу Чемпионов, то это Реал

Лига Чемпионов
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И приводит свои аргументы

Экс-тренер Барселоны: Если кто и заслуживает выиграть Лигу Чемпионов, то это Реал

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

Наставник сборной Испании Луис Энрике, в прошлом успешно руководящий "Барселоной", рассказал о том, кого будет поддерживать в финале Лиги Чемпионов.

"Фаворит финала? Ни один из ответов, который я могу дать, не удовлетворит всех, а мне нравится угождать всем. Но, честно говоря, если кто и заслуживает победы в этой Лиге чемпионов, так это "Реал", - кратко ответил Энрике.

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Финал ЛЧ между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится уже в ближайшую субботу, 28-го мая.

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В статье: Реал (Мадрид) Луис Энрике
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