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Экс-тренер Барселоны: Если кто и заслуживает выиграть Лигу Чемпионов, то это Реал
И приводит свои аргументы
Фото: twitter.com/realmadrid
Наставник сборной Испании Луис Энрике, в прошлом успешно руководящий "Барселоной", рассказал о том, кого будет поддерживать в финале Лиги Чемпионов.
"Фаворит финала? Ни один из ответов, который я могу дать, не удовлетворит всех, а мне нравится угождать всем. Но, честно говоря, если кто и заслуживает победы в этой Лиге чемпионов, так это "Реал", - кратко ответил Энрике.
Финал ЛЧ между "Ливерпулем" и "Реалом" состоится уже в ближайшую субботу, 28-го мая.
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