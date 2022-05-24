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С надписью Мир. УЕФА показал официальный мяч финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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С надписью Мир. УЕФА показал официальный мяч финала Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА представил мяч, который будет использоваться в финале Лиги чемпионов сезона 2021/22. Фото было опубликовано на официальном Twitter-аккаунте турнира.

Мяч сделан компанией Adidas. На него нанесены звезды с логотипом Лиги чемпионов, а также надпись "Peace", возможно, тем самым поддержав украинский народ, сражающийся против российской агрессии.

Напомним, в решающем матче Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Поединок пройдет 28 мая в Париже на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 22:00 (киевское время).

К слову, команды уже встречались в финале турнира в сезоне 2017/2018 - тогда сильнее оказались "сливочные" (3:1). Поединок проходил в столице Украины - Киеве.

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В статье: УЕФА Реал (Мадрид) Ливерпуль
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