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С надписью Мир. УЕФА показал официальный мяч финала Лиги чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
УЕФА представил мяч, который будет использоваться в финале Лиги чемпионов сезона 2021/22. Фото было опубликовано на официальном Twitter-аккаунте турнира.
Мяч сделан компанией Adidas. На него нанесены звезды с логотипом Лиги чемпионов, а также надпись "Peace", возможно, тем самым поддержав украинский народ, сражающийся против российской агрессии.
Напомним, в решающем матче Лиги чемпионов сыграют "Реал" и "Ливерпуль". Поединок пройдет 28 мая в Париже на стадионе "Стад де Франс" и начнется в 22:00 (киевское время).
К слову, команды уже встречались в финале турнира в сезоне 2017/2018 - тогда сильнее оказались "сливочные" (3:1). Поединок проходил в столице Украины - Киеве.
The official #UCLfinal match ball is here ????#UCL x @adidasfootball pic.twitter.com/ZxTHrZG14w— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 24, 2022
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