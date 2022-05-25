Стамбульское чудо. 17 лет назад Ливерпуль совершил великий камбэк в финале ЛЧ

25-го мая 2005-го года на полях Стамбула встретились "Милан" и "Ливерпуль". Данный финал стал одни из самых ярких и драматичных в истории турнира.

"Россонери" Анчелотти уничтожили английскую сторону в первом тайме, забив трижды. Казалось, что второй тайм - формальность, однако команда Бенитеса пришла в себя и сравняла счета. На дубль Креспо и гол Мальдини ответили Джеррард, Шмицер и Алонсо.

Игра перешла в экстра-тайм, а после и в серию пенальти, где героем стал Ежи Дудек. Польский кипер отразил сразу три удара, в том числе и от Андрея Шевченко. "Ливерпуль" совершил чудо, в виде камбэка, и выиграл Лигу Чемпионов.

Символично, что в эту субботу финал ЛЧ будет чем-то схож с матчем 2005-го года. Снова "Ливерпуль", снова команда Карло Анчелотти. Правда вместо "Милана" будет мадридский "Реал".