Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стамбульское чудо. 17 лет назад Ливерпуль совершил великий камбэк в финале ЛЧ
А Шевченко не забил пенальти
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
25-го мая 2005-го года на полях Стамбула встретились "Милан" и "Ливерпуль". Данный финал стал одни из самых ярких и драматичных в истории турнира.
"Россонери" Анчелотти уничтожили английскую сторону в первом тайме, забив трижды. Казалось, что второй тайм - формальность, однако команда Бенитеса пришла в себя и сравняла счета. На дубль Креспо и гол Мальдини ответили Джеррард, Шмицер и Алонсо.
Игра перешла в экстра-тайм, а после и в серию пенальти, где героем стал Ежи Дудек. Польский кипер отразил сразу три удара, в том числе и от Андрея Шевченко. "Ливерпуль" совершил чудо, в виде камбэка, и выиграл Лигу Чемпионов.
???? That night in Istanbul. 17 years ago today ????@LFC | #UCLfinal pic.twitter.com/52X56qXHLY— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 25, 2022
Символично, что в эту субботу финал ЛЧ будет чем-то схож с матчем 2005-го года. Снова "Ливерпуль", снова команда Карло Анчелотти. Правда вместо "Милана" будет мадридский "Реал".
Популярное сейчас
- Foreign Policy: На Западе разобрали советские штурмовики Су-25 и отправили их Украине
- Командир Азова Прокопенко связался с женой: что известно об условиях содержания защитников Мариуполя
- Россияне нанесли массированный ракетный удар по Запорожью
- Шахтер в третьей корзине. Известны 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23
- В США выпустили комикс про путь Владимира Зеленского. ФОТО
- В Финляндии выпустили пиво по случаю вступления страны в НАТО. ФОТО
Новости по теме
- 16:59 Зарубежные Шахтер в третьей корзине. Известны 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов 2022/23
- 06:51 Украинские Драматическое чемпионство Зинченко, золото Милана. Главные новости за 22 мая
- 01:02 Зарубежные Сити и Милан выигрывают чемпионаты, Барса снова уступила дома. Как прошёл последний день сезона в топ-лигах