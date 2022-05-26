Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Альтернативная дорожка. Президент Ингульца прокомментирует финал ЛЧ
Эмоциональные высказывания обеспечены
Фото: ФК Ингулец
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов в эфире медиасервиса MEGOGO.
Транслятор готовит сразу две аудиодорожки. Поворознюк будет работать в паре с комментатором Романом Бебехом на альтернативной дорожке.
"Заметим, альтернативная аудиодорожка может содержать ненормативную лексику. Поэтому каждый желающий в настройках сможет выбрать необходимое звучание благодаря функции мультиаудио", - говорится в сообщении MEGOGO.
Финал турнира состоится уже в эту субботу, 28 мая. На поле сойдутся английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что Александр Поворознюк в первые дни войны, развязанной российской армией, записал эмоциональное обращение в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Оно стало сразу очень популярным среди украинцев в соцсетях. Под его слова сделали трек, который стал настоящим хитом.
Популярное сейчас
- Источник назвал клуб, в который перейдет Ярмоленко
- Израиль не разрешил передать Украине противотанковые ракеты Spike
- Аргентинец, которого купил Манчестер Сити, забил шесть голов в матче Либертадорес - ВИДЕО
- Стамбульское чудо. 17 лет назад Ливерпуль совершил великий камбэк в финале ЛЧ
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Красотка дня. Екс-депутат парламента Норвегии уже три месяца воюет в Украине. ФОТО