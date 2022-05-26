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Альтернативная дорожка. Президент Ингульца прокомментирует финал ЛЧ

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Эмоциональные высказывания обеспечены

Альтернативная дорожка. Президент Ингульца прокомментирует финал ЛЧ

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментирует финал Лиги чемпионов в эфире медиасервиса MEGOGO.

Транслятор готовит сразу две аудиодорожки. Поворознюк будет работать в паре с комментатором Романом Бебехом на альтернативной дорожке.

"Заметим, альтернативная аудиодорожка может содержать ненормативную лексику. Поэтому каждый желающий в настройках сможет выбрать необходимое звучание благодаря функции мультиаудио", - говорится в сообщении MEGOGO.

Финал турнира состоится уже в эту субботу, 28 мая. На поле сойдутся английский "Ливерпуль" и мадридский "Реал". Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что Александр Поворознюк в первые дни войны, развязанной российской армией, записал эмоциональное обращение в поддержку президента Украины Владимира Зеленского. Оно стало сразу очень популярным среди украинцев в соцсетях. Под его слова сделали трек, который стал настоящим хитом.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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Источник:
Megogo

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