Стив, Майкл, Фернандо и другие. Пять знаковых футболистов, игравших и за Ливерпуль, и за Реал

Не за горами решающая битва Лиги чемпионов - "Ливерпуль" померяется силами с мадридским "Реалом". Противостояние, справедливо признанное европейской футбольной классикой, таит в себе великую историю отношений. Отдельную страницу занимают трансферы - логично, что клубы высшего качества стремились получить исполнителей соответствующего класса.

Собственно, сейчас мы и вспомним наиболее примечательных персонажей - эти люди сыграли не последнюю роль в футболке красного и сливочного цвета.

Стив Макманаман

Период в "Ливерпуле": 1989-1999 гг.

Статистика: 364 матча, 66 голов, 142 результативные передачи

364 матча, 66 голов, 142 результативные передачи Трофеи: Кубок Англии (1991/92), Кубок английской лиги (1994/95)

Период в "Реале": 1999-2003 гг.

Статистика: 158 матчей, 14 голов, 20 результативных передач

158 матчей, 14 голов, 20 результативных передач Трофеи: Ла Лига (2000/01, 2002/03), Суперкубок Испании (2001, 2003), Лига чемпионов (1999/00, 2001/02), Суперкубок УЕФА (2002), Межконтинентальный кубок (2002)

Многие воспринимают Макманамана скептически или даже игнорируют. Англичанин не считался звездой первой величины: в "Ливерпуле" выиграл слишком мало, а в "Реале" чуть не растворился среди более именитых партнеров. Однако это стереотип вселенского масштаба: Макка был и талантлив, и удивительно трудолюбив.

В середине 90-х британская пресса активно "лепила" из Стивена секс-икону (это касалось и остальных членов так называемого поколения "Spice Boys"); она же попыталась "пережевать" полузащитника, когда тот не завоевал доверие Жерара Улье и не смог в 1999 договориться о продлении контракта.

Что интересно, в определенный момент "Ливерпуль" пытался лихорадочно пристроить воспитанника в "Барселону" (каталонцы предприняли несколько попыток), но в конце концов беспомощно развел руками.

Может показаться, что клуб и футболист разошлись на плохой ноте, однако существенных претензий не могло и быть. Стивен носил капитанскую повязку, радовал высокой стабильностью и покинул "Энфилд" в статусе лучшего ассистента в истории "скаузеров" (142 результативных передачи; в 2011-м рекорд побил его тезка — Джеррард).

Что касается "Реала", то Макманаман поразил не только профессиональным подходом, но и выполнил функцию психолога: объединил раздевалку после скандального увольнения Джона Тошака и стал проводником идей Висенте Дель Боске. Это отнюдь не выдумки: Рауль очертил атмосферу до появления Стивена как "мусорку из лжи, перешептываний и коварства"; Дель Боске же назвал англичанина "кабальеро", "всегда улыбающимся джентльменом" и "настоящим лидером, объединяющим людей". Согласитесь, это дорогого стоит.

Болельщики обожали Макку и тот отблагодарил добротным перформансом, особенно в Лиге чемпионов. Гол в финале 1999/00 "Валенсии"? Получайте! Еще один точный выстрел в 1/2 против "Барселоны" через два года? Пожалуста! Своевременность, готовность подстраховать и найти компромисс - черты, которые очень ценят. Но не Флорентино Перес, который со строительством "галактикос" безжалостно выставил Стивена за дверь — все потому, что британца тенили другие звезды, находившиеся на своем пике.

Фернандо Морьентес

Период в "Реале": 1997-2004 гг.

Статистика: 272 матча, 100 голов, 31 результативная передача

272 матча, 100 голов, 31 результативная передача Трофеи: Ла Лига (2000/01, 2002/03), Суперкубок Испании (2001), Лига чемпионов (1997/98, 1999/00, 2001/02), Суперкубок УЕФА (1998, 2002), Межконтинентальный

Период в "Ливерпуле": 2005-2006 гг.

Статистика: 62 матча, 12 голов, 4 результативных передачи

62 матча, 12 голов, 4 результативных передачи Трофеи: Кубок Англии (2005/06), Суперкубок УЕФА (2005)

Элегантный, технический и быстрый - Фернандо Морьентес излучал легкость и в конце 90-х справедливо попал в состав "сливочных". 7 прекрасных лет, 100 мячей, ряд наград, в получении которых форвард сыграл не последнюю роль (первой на ум приходит феерия в ЛЧ 1999/00) - все выглядело очень круто.

Что же не так? Травматичность и прихоти Переса. Когда в 2002-м "Реал" пригласил Роналдо, Морьентес потерял определяющую роль, превратившись в пятого в третьем ряду. 51 матч в сезоне 2001/02 и почти вдвое меньше в следующем свидетельствовали одно — нужно потихоньку собирать чемоданы. Сначала на арендных началах (по иронии судьбы в "Монако" Фернандо красиво проучил "галактикос"), а затем появился вариант с "Ливерпулем".

Нельзя сказать, что Морьентес был лишним на "Энфилде". Да, за спинами других, однако на подхвате, с полной готовностью и преданностью. Полуторалетнее пребывание на Туманном Альбионе не принесло заоблачных дивидендов, однако форвард оставил хорошую память и получил благодарность со стороны болельщиков. Это тот случай, когда ты выключаешь эгоизм, свойственный звездам, но делаешь общее дело на благо других.

Майкл Оуэн

Период в "Ливерпуле": 1996-2004 гг.

Статистика: 297 матчей, 158 голов, 40 результативных передач

297 матчей, 158 голов, 40 результативных передач Трофеи: Кубок Англии (2000/01), Кубок английской лиги (2000/01, 2002/03), Суперкубок Англии (2001), Кубок УЕФА (2000/01), Суперкубок УЕФА (2001)

Период в "Реале": сезон 2004/05

Статистика: 45 матчей, 16 голов, 4 результативных передачи

45 матчей, 16 голов, 4 результативных передачи Трофеи: -

В "Ливерпуле" Майкл Оуэн был всем, кумиром, богом, титаном, называйте его как хотите. Выпускник академии "красных" рано ворвался во взрослый футбол, мгновенно пленил сердца фанатов (особенно после подвигов на ЧМ-1998) и стал "разрывать" соперников в клочья. А как еще охарактеризовать потрясающие личные показатели, подкрепленные добротной коллекцией трофеев?

В 2001 году англичанин был награжден "Золотым мячом" и с позиции примы начал все сильнее диктовать собственные условия. Когда в сезоне 2002/03 "скаузеры" не смогли оказаться в топ-четверке и остались без ЛЧ, Оуэн принялся давить на клуб.

Заигрывание с прессой, слабые переговоры о пролонгации трудового договора и откровенный разговор с Рафаэлем Бенитесом, только назначенным на пост главного тренера - нападающий делал все, чтобы слухи по поводу "Реала" воплотились в жизнь.

Есть мнение, что Оуэн катастрофически провалился на "Сантьяго Бернабеу". Мы не совсем согласны: на финише розыгрыша 2004/05 англичанин стал лучшим страйкером Примеры в соотношении забитых голов и времени, проведенного на поле.

Майкл входил в одиннадцать футболистов с самой большой игровой практикой в ​​клубе, а его 16 мячей - второй результат (тот же Роналдо опередил визави на 8 голов).

Негатив, возникший вокруг Оуэна, скорее связан с психологическим, чем профессиональным аспектом: англичанин осознал, что ему некомфортно в Испании, не приспособился к конкуренции, потому что был безальтернативным на родине, и напоследок "скис" после победы "Ливерпуля" в ЛЧ. Понятно, что после такого медийного краха задерживаться в Мадриде было глупо.

Хаби Алонсо

Период в "Ливерпуле": 2004-2009 гг.

Статистика: 210 матчей, 18 голов, 16 результативных передач

210 матчей, 18 голов, 16 результативных передач Трофеи: Кубок Англии (2005/06), Суперкубок Англии (2006), Лига чемпионов (2004/05), Суперкубок УЕФА (2005)

Период в "Реале": 2009-2014 гг.

Статистика: 236 матчей, 6 голов, 31 результативная передача

236 матчей, 6 голов, 31 результативная передача Трофеи: Ла Лига (2011/12), Кубок Испании (2010/11, 2013/14), Суперкубок Испании (2012), Лига чемпионов (2013/14), Суперкубок УЕФА (2014)

Безусловная легенда, не требующая детального объяснения. Алонсо – образец универсализма и профессионализма, эталон опорного полузащитника, который прекрасно "читал" эпизод и самостоятельно менял ход встречи.

Безумные удары чуть ли не из центра поля (один из таких испортил судьбу Стиву Харперу, голкиперу "Ньюкасл Юнайтед"), мастерское исполнение стандартов и умение оказаться в правильное время в правильном месте (вспомним финал ЛЧ 2004/05) - в этом весь Алонсо.

"Реал" выложил за Хаби 34,5 млн евро и нисколько не прогадал. Опытный полузащитник спокойно вписался в коллектив и сохранил свою актуальность на протяжении всего времени, отведенного в столице Испании. В 2014-м Алонсо решил сменить прописку и в поисках новых вызовов направился в Мюнхен, где также оформил ряд престижных наград. Что здесь говорить? Профи.

Альваро Арбелоа

Период в "Ливерпуле": 2007-2009 гг.

Статистика: 98 матчей, 2 гола, 6 результативных передач

98 матчей, 2 гола, 6 результативных передач Трофеи: -

Период в "Реале": 2002-2006 гг., 2009-2016 гг.

Статистика: 238 матчей, 6 голов, 15 результативных передач

238 матчей, 6 голов, 15 результативных передач Трофеи: Ла Лига (2011/12), Кубок Испании (2010/11, 2013/14), Суперкубок Испании (2012), Лига чемпионов (2013/14, 2015/16), Суперкубок УЕФА (2014), КЧС (2)

Опять же: присутствие Альваро Арбелоа может изумить. В глазах невежественной аудитории несколько "дубовой" испанец вообще закрепился в роли ходячего мема. Однако советуем отбросить пристрастность: правый фулбек имел ряд задач и функций, с которыми справился просто "отлично". Кто-то привык находиться под лучами солнца, а кому-то, как Альваро, выгодно оставаться темной лошадкой.

Будучи кантерано "сливочных", Арбелоа попал в "Ливерпуль" транзитом через "Депортиво". Два с половиной года, проведенных в Мерсисайде, принесли ощутимые плоды: футболист подвинул из основы Стива Финнана и, как итог, считался первой опцией в обойме Рафаэля Бенитеса.

Летом 2009-го "Реал" вернул питомца, заплатив смешные 4 миллиона евро. Это одна из причин, почему фанаты, привыкшие оценивать игроков по прайсу, пренебрегали Арбелоа. Ну, конечно — в то же время Перес тратил колоссальные деньги на приобретение вышеупомянутого Алонсо, Кака, Криштиану Роналду и Карима Бензема.

В защиту Арбелоа скажем следующее: до завершения кампании 2012/13 он принял участие в 160 поединках. То есть в среднем выходит 40 матчей, или же больше 3 тысяч минут — неужели этого мало для признания?

С появлением Карло Анчелотти и последующим приходом Зинедина Зидана роль Альваро резко уменьшилась (оказали влияние травмы и конкуренция, навязанная Карвахалем). Однако сетовать на что-то бессмысленно: защитник добровольно стал удобной "затычкой", благодаря чему задержался в коллективе и получил не один престижный трофей.

Да и не забывайте, как "Реал" простился с Арбелоа: в отличие от таких признанных мастодонтов, как Рауль, Касильяс, Йерро или Гути, исполнитель не был проигнорирован руководством. И здесь нет никакой иронии.

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Также не следует игнорировать таких персонажей как Нури Шахин, Николя Анелька или Фабинью. Этим футболистам не удалось ярко зарекомендовать себя в обеих командах: Шахина подкосило здоровье, Анелька "пижонил" в Мадриде, а "Ливерпуль" воспринял как переходный мостик, Фабинью же вообще провел за "сливочных" 14 минут.

Еще есть Ежи Дудек. Поляк является безусловной легендой "скаузеров", но в "Реале" прикипел к скамье запасных - Икер Касильяс держал железобетонную планку. 12 матчей - слишком скромное наследие, чтобы запечатлеть свое имя в историю клуба.