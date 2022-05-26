С основой и Луниным. Реал объявил заявку на финал Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" продолжают подготовку к финалу Лиги Чемпионов.

В этот четверг наставник "сливочных" Карло Анчелотти определился с заявкой на главный матч в сезоне. В неё вошло 26 игроков, среди которых нашлось место для все основных.

Более того, здесь оказался и Гарет Бэйл, который летом точно покинет команду. Также есть фамилия украинца Андрея Лунина.

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Матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится в субботу, 28-го мая. Начало - в 22:00.