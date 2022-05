С основой и Луниным. Реал объявил заявку на финал Лиги Чемпионов

Мадридский "Реал" и английский "Ливерпуль" продолжают подготовку к финалу Лиги Чемпионов.

В этот четверг наставник "сливочных" Карло Анчелотти определился с заявкой на главный матч в сезоне. В неё вошло 26 игроков, среди которых нашлось место для все основных.

????✅ Our squad for the #UCL FINAL!#APorLa14 pic.twitter.com/SjX2zF0jWS