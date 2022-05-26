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Невилл о финале ЛЧ: Полузащита Ливерпуля – их слабое место. Реал делает камбэки благодаря своим хавбекам
Бывший защитник "МЮ" попытался проанализировать, в чем секрет камбеков "Реала"
Фото: twitter.com/Benzema
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", тренер "Валенсии", а сейчас тв-эксперт Гари Невилл считает "Реал" фаворитом финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
"Не думаю, что "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов. Я много думал о финале в Париже, думал о "Реале" и о том, почему они побеждали, почему они продолжают делать камбэки.
Я вспомнил 1999 год и то, как "МЮ" постоянно делал камбэки и побеждал в концовках. Дело было в нашей полузащите: Кин, Батт, Скоулз, Гиггз, Бекхэм. Они были абсолютно феноменальны, запредельный уровень.
Я смотрю на полузащиту "Реала" в составе Каземиро, Крооса, Модрича, на Вальверде и Камавинга – эти пятеро двигают "Реал" вперед с первой минуты и до самого конца. И Карло Анчелотти с их помощью мешает сопернику до самого конца.
Думаю, что полузащита "Ливерпуля" – их слабое место, и в последние 15 минут финального матча полузащита, эти пятеро, принесут "Реалу" победу", – заявил бывший защитник "Манчестер Юнайтед".
Напомним, финал пройдет в Париже 28 мая. Встреча начнется в 22:00.
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