Невилл о финале ЛЧ: Полузащита Ливерпуля – их слабое место. Реал делает камбэки благодаря своим хавбекам

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", тренер "Валенсии", а сейчас тв-эксперт Гари Невилл считает "Реал" фаворитом финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

"Не думаю, что "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов. Я много думал о финале в Париже, думал о "Реале" и о том, почему они побеждали, почему они продолжают делать камбэки.

Я вспомнил 1999 год и то, как "МЮ" постоянно делал камбэки и побеждал в концовках. Дело было в нашей полузащите: Кин, Батт, Скоулз, Гиггз, Бекхэм. Они были абсолютно феноменальны, запредельный уровень.

Я смотрю на полузащиту "Реала" в составе Каземиро, Крооса, Модрича, на Вальверде и Камавинга – эти пятеро двигают "Реал" вперед с первой минуты и до самого конца. И Карло Анчелотти с их помощью мешает сопернику до самого конца.

Думаю, что полузащита "Ливерпуля" – их слабое место, и в последние 15 минут финального матча полузащита, эти пятеро, принесут "Реалу" победу", – заявил бывший защитник "Манчестер Юнайтед".

Напомним, финал пройдет в Париже 28 мая. Встреча начнется в 22:00.