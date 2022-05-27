  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок главного клубного европейского турнира между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом.

Читайте такжеНевилл о финале ЛЧ: Полузащита Ливерпуля – их слабое место. Реал делает камбэки благодаря своим хавбекам

Серхио Рамос, который гонится за Мохамедом Салахом, чтобы вывести египтянина из игры – это уже история, защитник уже даже не выступает за "Реал". С момента поражения "красных" в киевском финале утекло много воды. Мадридцы пережили небольшие кризисы и периоды нестабильности, и все равно вернулись на вершину благодаря мастерству управления хаосом. Мерсисайдцы за эти 4 года успели стать одной из лучших команд мира, если вовсе не лучшей. Впрочем, как раз матч в Париже и расставит все точки над "i".

Сможет ли испанский гранд вновь навязать сопернику свою стихию? Хватит ли сил у "Ливерпуля", чтобы устоять перед магией "Реала"? Увидим ли мы дополнительное время и серию пенальти? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 мая – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский

Режиссер трансляции: Александр Рыженко

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль финал Лиги Чемпионов Трансляция Аудио онлайн стрим Подкасты UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде