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Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют решающий поединок главного клубного европейского турнира между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом.
Серхио Рамос, который гонится за Мохамедом Салахом, чтобы вывести египтянина из игры – это уже история, защитник уже даже не выступает за "Реал". С момента поражения "красных" в киевском финале утекло много воды. Мадридцы пережили небольшие кризисы и периоды нестабильности, и все равно вернулись на вершину благодаря мастерству управления хаосом. Мерсисайдцы за эти 4 года успели стать одной из лучших команд мира, если вовсе не лучшей. Впрочем, как раз матч в Париже и расставит все точки над "i".
Сможет ли испанский гранд вновь навязать сопернику свою стихию? Хватит ли сил у "Ливерпуля", чтобы устоять перед магией "Реала"? Увидим ли мы дополнительное время и серию пенальти? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 28 мая – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский
Режиссер трансляции: Александр Рыженко
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