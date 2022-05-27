С мыслями о Киеве. Кто фаворит финала ЛЧ Ливерпуль – Реал Мадрид?

28 мая в Париже на легендарном Стад де Франс состоится самый ожидаемый матч клубного Европейского сезона – финал Лиги чемпионов. "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид. Повторение такого памятного для Украины финала в Киеве в 2018 году. Тогда фортуна в лице Лориса Кариуса была на стороне "сливочных", которые в третий раз подряд отправились с "уханью" в Мадрид, теперь "мерсисайдцы" готовы брать свое. Из уст Мохамеда Салаха, к слову, лучшего бомбардира и ассистента сезона в АПЛ это прозвучало как: "Мы должны свести счеты".

Пока именно счет подводит "Ливерпуль" в противостоянии с Мадридом. В последний раз англичане побеждали "Реал" еще в 2009-м, после чего 4 поражения и ничья в четвертьфинале прошлогоднего розыгрыша ЛЧ на "Энфилде", которую тоже можно записать в пользу "королевского клуба". Правда, в красном Ливерпуле сегодня больше вспоминают финал тогда еще Кубка европейских чемпионов 1981-го, тоже в Париже, тоже против "Реала", но победный (1:0).

Что же делаем свои ставки на матч "Ливерпуль" – "Реал" Мадрид на платформе Parimatch Ukraine.

Почему должен победить "Реал"?

Можем сразу пойти с козырей и сказать, что в составе "сливочных" есть украинец, Андрей Лунин, а украинцы всегда побеждают. И все мы будем болеть за игрока сборной и его хорошее настроение и самочувствие перед очень важными матчами плей-офф к ЧМ-2022. Но есть и более конкретные предпосылки.

1. Отдых и восстановление. "Реал" стал чемпионом Испании еще 30 апреля, а сразу после победы над "Сити" целенаправленно готовится к финалу ЛЧ. 4 матча в Примере с максимальной ротацией и отдыхом для лидеров. Все, чтобы в Париже быть в самых лучших кондициях. В то время "Ливерпуль" до последнего боролся с "Ман Сити" за чемпионство в АПЛ, никакой передышки, никакого права на ошибку. И в таком графике так и не достиг своей цели, забрав только "серебро" английской лиги.

2. Умение реализовывать моменты. По статистике каждый соперник Мадрида в плей-офф Лиги чемпионов наносил больше ударов по воротам, чем "сливочные". 31 удар ПСЖ против 24 "Реала" в 1/8 финалов, 48 ударов "Челси" против 18 "Реала" в четвертьфиналах, 31 удар "Сити" против 25 "Реала" в полуфиналах. Результат мы знаем – действительно "королевская" эффективность.

3. Модрич + Кроос + Каземиро в центре поля. И Бензема. Без комментариев. Они просто "галактикос".

4. "Реал" – магистр финалов ЛЧ. Мадрид побеждал 7 раз в последних 7 финалах. А проигрывал 41 год назад, в Париже, "Ливерпулю".

Почему должен победить Ливерпуль?

1. Com'on. "Ливерпуль" приобрел просто фантастическую форму. Это лучшая команда Европы прямо сейчас. В 2022 году они проиграли лишь 1 матч, "Интеру" в 1/8 финала ЛЧ. При этом выиграли 2 титула в Англии, и были в шаге от чемпионства в АПЛ, отыграв 8 очков преимущества "Сити".

2. Средний возраст "мерсисайдцев" 27,7 лет против 28,6 у "Реала", они младше, выносливее, а еще статистически команда Клоппа имеет лучшую командную скорость и более успешна в контрпрессинге. При этом у немецкого специалиста длинная скамья запасных, почти равноценные два состава, то есть возможности для маневров.

3. Атака "Ливерпуля". Салах, Мане, Жота – в списке лучших бомбардиров сезона АПЛ с результатом +15 голов. Салах, Трент и Робертсон – лучшие помощники лиги. При этом каждый из этих игроков легко берет игру на себя и готов решить эпизоды. Мечта.

4. Мотивация. "Ливерпуль" проиграл золото АПЛ, "Ливерпуль" помнит Киев, "Ливерпуль" стремится победить. Они готовы!

Итак, "Ливерпуль" – "Реал", прогноз: это будет грандиозный финал, два больших тренера Клопп против Анчелотти, два претендента на "Золотой мяч" Салах против Бензема, You'll never walk alone против Hala Madrid Y Nada Más. В предвкушении!