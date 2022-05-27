УЕФА будет разводить команды из Украины и Беларуси по разным парам и группам

Исполнительный комитет УЕФА сегодня постановил разводить команды из Беларуси и Украины во всех предстоящих турнирах УЕФА с немедленным вступлением данного решения в силу и до последующих изменений.

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Третьего марта 2022 года Исполнительный комитет УЕФА принял решение: поскольку вторжение российской армии на территорию Украины было осуществлено с территории Беларуси, все клубы и национальные команды Беларуси, участвующие в турнирах УЕФА, должны проводить свои домашние матчи на нейтральных полях. Кроме того, матчи, в которых белорусские команды будут являться хозяевами, пройдут без зрителей.

Сегодняшнее дополнительное решение принято для беспрепятственного проведения турниров УЕФА, поскольку безопасность команд, официальных лиц и других участников матча не может быть полностью гарантирована из-за наличия военного конфликта.

Отметим, что в теории полтавская "Ворскла" могла сыграть против "Динамо" Минск или "Гомеля" в рамках второго отборочного раунда Лиги Конференций. В третьем раунде их мог ожидать "БАТЭ".