Вспомните всех участников киевского финала ЛЧ между Реалом и Ливерпулем - КВИЗ

В субботу, 28 мая, на парижском "Стад де Франс" состоится финал Лиги Чемпионов сезона 2021/22. Как и четыре года назад в Киеве, в решающем матче встретятся "Реал" и "Ливерпуль". На этот раз уже красные выглядят фаворитом, но ведь это финал и королевский клуб! Результат может быть любым. А пока ожидаем игры, предлагаем вам вспомнить всех участников того матча на НСК "Олимпийский". За 10 минут вам нужно написать фамилии всех выходящих на поле игроков, а также главных тренеров команд. У вас будет подсказка – позиция, на которой играл футболист и его гражданство. Ответы (только фамилии) можно вводить как на украинском, так и на русском.