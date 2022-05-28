Стать Каримом Бензема: бандитский район, отказ Фергюсону и вызов ветеранам

Бензема перевели в основу "Лиона" в 2004 году.

17-летний форвард в команде, которая только что выиграла третье кряду чемпионство - большой риск, но тянуть было опасно.

Тренер академии Робер Валетт шепнул наставнику первой команды Полю Ле Гуэну, что парень хоть и талантлив, но из непростой среды; его важно не потерять. Подключился к процессу и Жан-Мишель Ола - и в итоге все вместе решили попробовать.

Карим зашел в столовую, где завтракали ветераны, и на предложение представиться ответил короткой речью:

"Я пришел, чтобы занять место кого-то из вас. Я буду работать самоотверженно и усердно, и однозначно стану игроком основного состава".

Бензема, Бен-Арфа и Насри в 2004 году, Фото: lequipe.fr/ автор: P. Boutroux

Ле Гуэн раскрыл рот, а игроки начали между собой перешептываться. Сам Карим сел завтракать, как ни в чем не бывало.

"Мы поначалу подшучивали над его выступлением, но, по правде, он застал нас врасплох. В зале сидели Карью, Нилмар, Элбер - сильные форварды. Надо иметь крепкие нервы, чтобы прийти и в 17 лет такое сказать", - вспоминает Клаудио Касапа.

Бразилец был одним из символов "Лиона" начала нулевых, но затем перешел в "Ньюкасл", не заиграл и закончил в глубокой периферии.

А Карим Бензема стал Каримом Бензема.

***

Валетт не преувеличивал угрозу юному дарованию, даже наоборот.

Брон-Террайон - плохое место в Лионе. Эмигранты, нищета, банды и социальное жилье - в одном из домиков, построенных правительством в 60-е, и родился Бензема. Здесь же росли четверо его сестер и трое братьев.

Дом, где вырос Карим. Фото: thesun.co.uk/ автор неизвестен

Повезло, что прямо напротив дома был расположен крохотный стадиончик. Кто знает, как бы все повернулось, если бы не он?

"Когда Карим впервые к нам попал, мы звали его Коко. Ему было 8 лет, он был очень тихий, но заметно выделялся на фоне других детей. Впрочем, мы и подумать не могли, что он вырастет в такого зверя", - признается Фредерик Риголе, его первый тренер.

Он помогал парнишке, как умел, и в 1996 году ведомый Бензема "Брон-Террайон" победил сам "Лион", а Карим забил два гола. Уже через день "Ткачи" пригласили его к себе.

Хотя с тех пор прошло почти 30 лет, семья футболиста все еще дружна с Риголе. Его племянники посещают занятия у тренера; у каждого на спине девятка "Реала" с автографом дяди.

Порой наведывается и сам Бензема, но последние годы все реже. Дело Вальбуэна изменило круг его общения; теперь там почти не осталось друзей детства, хотя еще в 2010-14 годах Карим навещал их при первой возможности. В 2009-м он даже вытащил Карима Зенати (Карлуша) из тюрьмы, когда тот перевозил в Испанию на авто 200 кило травки; дал ему работу в компании, занимавшейся визуальными правами.

Бензема и Зенати. Фото: thesun.co.uk/ автор неизвестен

Его мать была умнее. Еще в 1997 году она попросила боссов "Лиона" предоставить сыну место в общежитии при клубной академии, чтоб он не возвращался в Брон даже на выходные.

Она мечтала, чтобы сын стал не очередным бандюганом с подворотни, а Каримом Бензема.

***

И он понемногу становился - тренировки делали свое дело.

В академии "Лиона" они сильно сдружились с Антони Мунье; прошли вместе все возрастные группы, затем с разницей в год дебютировали за основу.

"В 14 лет он был обычным игроком, ничего особенного. Единственное, что его выделяло - техника. А так он был слишком тощий, это не позволяло ему раскрыться в полной мере", - рассказывает друг.

Мунье и Бензема. Фото: ol.fr/ автор неизвестен

Он также помнит момент, когда все изменилось. Это было после их 16-летия - учеба закончилась, парней распустили по домам на каникулы, с которых все вернулись, какими были, а Карим - уже сформировавшимся мужчиной.

Как оказалось, он все лето качал пресс, занимался на турнике, тягал гири, чтобы стать сильнее и добавить мышечной массы:

"У него тогда впервые в жизни появились мускулы. На тренировках он работал, как машина. Думаю, это заставило всех нас задуматься - хоть мы и были молоды, но все поняли, что именно так делается разница и достигается результат".

Бензема изменился в то лето; теперь он постоянно доставал Мунье разговорами даже о тренировочных матчах до глубокой ночи. Все его мысли были только о футболе.

Антони выслушивал все это и однажды сказал в лоб:

"Чувак, ты справишься и будешь звездой, я тебе отвечаю. У тебя есть талант, но, главное - это твое отношение".

В январе 2005 года Ле Гуэн впервые выпустил Карима на замену против "Меца", и Бензема сходу сделал ассист на Бриана Бергунью.

Ни Мунье, ни Бергунью в итоге карьер не сделали. Первый сейчас бегает в греческом захолустье, второй после десяти лет в низших лигах Франции завязал с футболом.

И только Карим Бензема стал Каримом Бензема.

***

Может, он просто больше хотел им стать? В этом все дело?

Дебютировав в Лиге чемпионов в 18 лет, Карим потребовал себе футболку с номером 9 - мол, только в такой полагается играть настоящему центру.

Бензема не услышали. В рейтинге самых многообещающих молодых игроков от World Soccer за 2007 год его поместили на 15-е место между Франко Ди Санто и Маруаном Феллаини. Но что он сделал? Он взял 10-й номер (9-й остался у Фреда) и забил под ним 31 гол в 52 матчах сезона-2007/08.

Перед тем чемпионатом "Лион" покинули Карью, Вильтор и Малуда, и Бензема взвалил на себя функции всех троих. Он забивал, как Джон; отдавал, как Флоран; обыгрывал, как Сильвен.

"Манчестер Юнайтед" с боем прошел "Ткачей" в Лиге чемпионов, но сэр Алекс Фергюсон был поражен настолько, что поймал форварда соперника прямо на пути в раздевалку.

"Он разговаривал с ним так долго, вспоминая разные французские слова, что официальным лицам "Лиона" пришлось оттаскивать Бензема от него в туннеле", - смеется Рио Фердинанд.

По его словам, Фергюсон позже приезжал в Брон, чтобы уговорить Карима перейти в "МЮ", но бесполезно. Мунье считает, что у шотландца даже не было шансов:

"Понимаете, Карим с детства мечтал играть за "Реал". Его кумиром был Роналдо. Он постоянно повторял, что хочет играть, как он, но это невозможно. Он копировал его движения, манеру финтить".

У Мбаппе была похожая история и тоже с "Реалом", но в итоге его мечта не выдержала испытания нефтедолларами. Говорят, лидер "Сливочных" не понял Килиана, и они разругались. Помирятся ли до чемпионата мира?

Сам-то он в свое время выдержал прессинг и отсеял лишнее, чтобы стать Каримом Бензема.

***

Думаете, было легко? Зря думаете.

Мадрид несколько лет пытался скинуть цену, но "Лион" стоял на 30 млн евро.

"Знаю, сейчас это звучит дешево, но я купил ван Нистелроя за 11 млн, Игуаина - за 9, а Марсело - за 6. Тогдашние цены были совсем другие", - оправдывается Рамон Кальдерон.

Экс-президенту "Реала" только это и остается. После своего возвращения Флорентино Перес приобрел всех, кого Кальдерон не смог, вернув Мадриду его привычный облик.

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez/Real Madrid

За Бензема заплатили 35 млн в рамках исторического трансферного окна-2009 - в то лето на "Бернабеу" приехали также Роналду, Хаби Алонсо и Кака. СМИ прозвали их вторыми "галактикос", но только до первых травм бразильца и встреч с "Барселоной". Реальность оказалась суровой.

В своем первом сезоне в Мадриде Бензема забил 8 голов, а его конкурент Гонсало Игуаин - 27. Еще 26 отгрузил соперникам CR7. Раймон Доменек не взял Карима на ЧМ и крепко приложил через прессу:

"Криштиану действительно понимает, на что способен. Бензема - нет. Будь у него хотя бы 10% гордости и уверенности Роналду, он мог бы выиграть Золотой мяч".

Вскоре после того спича мсье Раймон поехал в Южную Африку, где в Найсне унизили не только его, но и всю Францию.

Le 20 juin 2010, le foot français vivait, à Knysna en Afrique du Sud, la journée la plus surréaliste de son histoire.



Dix ans plus tard, le sélectionneur de l'époque, Raymond Domenech, revient sur ce moment : « Lire la lettre, c'était une erreur totale » https://t.co/EKWTnomOhF pic.twitter.com/GdlUtlTBGt — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 19, 2020

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Тем временем, слабак по мнению Доменека стал… ну, вы уже поняли.

По пути пришлось ему побывать и "охотничьим котом" у Моуриньо, и Робином для Бэтмена-Роналду, и лишиться международной карьеры на 6 лет.

Это была извилистая, неровная дорога. Было на ней много красоты и уродства, но это real life; морализаторство этажом выше. В конце концов, вы все это видели своими глазами, что тут объяснять?

В мае 2022-го у него 44 гола в 45 матчах, и он ждет финала ЛЧ в статусе его главной звезды. Ему 34 года, но у него большие планы на будущее, а у "Реала" большие планы на него.

И ничего еще не закончено, ведь "я буду работать самоотверженно и усердно" - помните, да? Он множество раз падал и поднимался, но сохранил в себе то, с чем уходил в дорогу.

Он - это Карим Бензема, лучший центрфорвард мира прямо сейчас.

А может и лучший игрок вообще.