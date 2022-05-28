Впервые в Париже. Каким был финал Ливерпуля и Реала 41 год назад

Париж, главный финал, "Ливерпуль" и "Реал". Все это было 41 год назад. Тогда на "Парк де Пренс", сейчас на современном "Стад де Франс". Эти большие клубы сыграли между собой не так уж много официальных игр. Восемь. Показательно, что все они были только в главном клубном турнире Европы или просто в главном клубном. Такие монстры не разменивались на менее значимые соревнования, хотя участвовали и выигрывали эти второстепенные титулы. Нынешний финал будет для них третьим. Предыдущий все хорошо помнят, да еще он проходил в Киеве. Последний достаточно качественный сезон Гарета Бейла футболиста.

А вот первым был финал Кубка Европейских Чемпионов сезона 1980/1981. Если говорить честно, то ни за что не хочется увидеть повторение того матча по содержанию. Даже независимо от того, кто победит. Финал 1981 года был очень скучным зрелищем, матчем усердия, а не мастерства, хотя игроков трудно обвинить в недостатке последней. Особенно представителей "Ливерпуля". Тот состав "красных" был очень сильным, ведь лучший "Ливерпуль" в истории (оцениваем по результатам и влиянию на мировой футбол) достиг своего золотого времени. Легендарный шотландец Билл Шенкли построил базис и привел к большим успехам, а ассистент Боб Пейсли вывел проект на уровень европейского доминирования. До парижского финала "красные" уже дважды побеждали в Кубке Чемпионов, брали так называемого "Ушастого", как звали трофей за огромные изогнутые ручки самого кубка. Многие игроки той команды утверждали, что национальный чемпионат для них имел более высокий приоритет, чем Кубок Чемпионов. На самом же деле это не совсем так в глобальном понимании и такого точно не было в сезоне 1980/1981, ведь именно тогда национальное первенство подопечные Боба Пейсли провалили и ни на что серьезное не рассчитывали задолго до финиша. Потому европейская цель была очень желанной.

"Реал" тех времен переживал период посредственных достижений. После времен Ди Стефано и Хенто не было континентальных триумфов, а это с середины 60-х. Амбиции же в Мадриде остались такими же высокими, как и в славную эпоху.

Интересно, что парижский финал имел эпидемиологическую окраску, как и нынешний. Сейчас не часто упоминают коронавирс, хотя ограничения связанные с ним остаются. Так вот, в 1981 тоже была эпидемия. Она вспыхнула в Испании. Атипичная пневмония. Чем не близкая родственница сегодняшнего COVID-19?

Финал 1981 стоит назвать финалом крайних защитников. Обе команды действовали осторожно, однако мадридцы были тогда протагонистами такой невеселой игры. Сейчас бы это назвали парковкой автобуса, а Жозе Моуриньо хищно улыбнулся. Тогдашний тренер "сливочных" Вуядин Бошков объяснял аскетичную игру своей команды объективными причинами - нападающий Каннигэм (первый темнокожий футболист в английских сборных, он играл за молодежку) пропустил почти пять месяцев из-за лечения, чемпион Европы Штилик был готов только на 40% из-за надрыва связки, который случился с ним за несколько дней до матча, жаловался на боли и нападающий Хуанито. Альтернативы им не было. Однако, как часто бывает, югославский наставник дает лишь часть правды. Осторожность мадридцев также диктовала статус "Ливерпуля" как фаворита и то, что у тогдашнего "Реала" просто не было игроков масштаба Грэма Сунесса и Кеннета Далглиша.

В вязкой игре первый классный шанс забить имел левый защитник испанцев Камачо. После паса Гарсии Навахаса он вышел один на один с вратарем Клеменсом и пробил выше ворот.

На 82-й минуте наступил момент истины. Казалось игра окончательно увязла. На левом фланге игроки "Ливерпуля" несколько раз подряд выбрасывали мяч из аута. Все выглядели уставшими. Рэй Кеннеди тоже выполнил эту процедуру, но направил мяч не на игрока, а в свободную зону. Туда ворвался его однофамилец Алан, левый бек "красных". По словам последнего, он опустил голову и пробил изо всех сил, несмотря на острый угол, выстрел оказался результативным. Часть вины можно возложить на вратаря Аугустина, там он сам объяснял, что не ожидал ошибки правого защитника Рафаэля Гарсии Кортеса. Тот был ближе к мячу, чем Алан Кеннеди, но просто махнул ногой мимо и предоставил шанс англичанину. Промах определил судьбу игрока в королевском клубе, он еще играет год за "Реал", возьмет Кубок Короля Испании в 1982-м и уйдет, ведь как игрок навечно будет носить клеймо той погрешности в Париже. Самое же главное, что промах Рафаэля Гарсии Кортеса даже автор гола объяснял необычной для игрока позицией – тот чаще всего действовал на противоположном фланге или в центре. Кстати, Рафаэль был частью "Реала Гарсии", несколько сезонов в команде было сразу пятеро футболистов с этой фамилией, но не родственников.

Судьба Алана Кеннеди в красном цвете сложилась идеально – за восемь лет в команде он пять раз был чемпионом Англии. Кубок же чемпионов выиграл еще раз в 1984-м и снова стал героем матча. В послематчевой одиннадцатиметровой серии против "Ромы" он реализовал решающий удар англичан. А вот в трагическом брюссельском финале на "Эйзеле" он не участвовал, хотя и оставался в команде.

В канун нынешнего финала Алан Кеннеди очень осторожно говорит о шансах команд. Хотя и оценивает работу Юргена Клоппа не менее значимой, чем памятные Шенкли и Пейсли.