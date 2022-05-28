Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Если Бензема поднимет над собой трофей ЛЧ, ему должны вручить Золотой мяч
Голкипер верит в своего экс-партнера
Фото: twitter.com/realmadrid
Экс-вратарь "Реала" Икер Касильяс дал комментарий о том, чего он ожидает от финала Лиги чемпионов:
"Реал" и "Ливерпуль" - две лучшие команды в мире по состоянию на сегодняшний день. Они заслуживают этого финала. Такого уровня игроки, имеющие свой стиль, не будут много ошибаться. Но ключевым является то, кто сделает больше ошибок, какая команда будет более практичной и умной.
Бензема невероятный. Он мне всегда нравился как игрок, но он действительно находился в тени Криштиану Роналду, ди Марии, Кака, Бейла. Сейчас он взял на себя ответственность, осталось выиграть ЛЧ. Если поднимет трофей, ему должны вручить "Золотой мяч".
Винисиус и Родриго добились такого прогресса благодаря Бензему, у них хорошая связь. В середине поля им помогают Модрич, Кроос, Казэмиро и Вальверде", – сказал Касильяс.
Популярное сейчас
- Есть 30 тысяч убитых русских оккупантов! Генштаб обновил данные полномасштабной войны против россии
- Президент Таврии бросил клуб и стал коллаборантом. Пресс-атташе клуба устроился в Бундеслиге 2 и рассказал свою историю войны
- Китаев: По Львову били чаще, чем по Александрии. В Украине нет такого места, куда не может прилететь ракета
- Стамбульское чудо. 17 лет назад Ливерпуль совершил великий камбэк в финале ЛЧ
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО