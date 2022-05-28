Если Бензема поднимет над собой трофей ЛЧ, ему должны вручить Золотой мяч

Экс-вратарь "Реала" Икер Касильяс дал комментарий о том, чего он ожидает от финала Лиги чемпионов:

"Реал" и "Ливерпуль" - две лучшие команды в мире по состоянию на сегодняшний день. Они заслуживают этого финала. Такого уровня игроки, имеющие свой стиль, не будут много ошибаться. Но ключевым является то, кто сделает больше ошибок, какая команда будет более практичной и умной.

Бензема невероятный. Он мне всегда нравился как игрок, но он действительно находился в тени Криштиану Роналду, ди Марии, Кака, Бейла. Сейчас он взял на себя ответственность, осталось выиграть ЛЧ. Если поднимет трофей, ему должны вручить "Золотой мяч".

Винисиус и Родриго добились такого прогресса благодаря Бензему, у них хорошая связь. В середине поля им помогают Модрич, Кроос, Казэмиро и Вальверде", – сказал Касильяс.