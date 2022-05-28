Клопп заявил, что два лидера центра поля Ливерпуля вышли из лазарета и готовы сыграть в финале ЛЧ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации и настроении в команде накануне финала Лиги чемпионов и высказался по поводу своего соперника:

“Все в очень-очень хорошем настроении. Я рад быть здесь и испытывать эти эмоции.

Все идет к тому, что Фабиньо и Тьяго смогут сыграть. Они оба присутствовали на последних тренировках команды.

Это особый момент для Салаха. Все мы мотивированы по разным причинам. Финал 2018 - это не только его мотивация, но нормальная вещь, что он хочет исправить ситуацию.

"Реал"? Это самый титулованный клуб в этом соревновании. Некоторые их футболисты могут выиграть ЛЧ уже в пятый раз, а главный тренер в четвертый раз. Такой опыт невозможно купить, но мы здесь тоже третий раз за последние 5 лет. Я не знаю, кто фаворит. Я бы сказал, что "Реал". Через опыт, но я хочу, чтобы мы были на том же уровне.

Если вы футбольный человек, то понимаете, что наш путь был особенным. В конце концов все измеряется цветом медали. Я горжусь проделанной нами работой в финал”, - сказал Клопп.