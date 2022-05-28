  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Робертсон: Мы хотим закончить игру на вершине, но этого хочет и Реал
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Робертсон: Мы хотим закончить игру на вершине, но этого хочет и Реал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Защитник настроен на победу в ЛЧ

Робертсон: Мы хотим закончить игру на вершине, но этого хочет и Реал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов:

"Если Хендо будет держать в своих руках трофей, меня не волнует, что будет. Если я и забиваю, то это коллекционная штука – это случается не очень часто. Если я забью, то пусть будет так.

Проигранный финал в Киеве мы наверстали в следующем сезоне. И игра уже в далеком прошлом. Конечно, это снова "Реал", но мы хотим только победить. Надеюсь, мы будем праздновать.

С точки зрения психологии, это самый большой матч в мировом футболе. В понедельник мы были подавлены через второе место в АПЛ, но мы должны были оттолкнуться, начиная со вторника, и готовы к большой субботней встрече.

Мы многое через что прошли. У нас были травмы, проблемы, но ребята находятся в максимальной форме и полны уверенности. Мы хотим закончить игру на вершине, но этого желает и "Реал". Они провели фантастический сезон и являлись частью невероятных матчей в этой Лиге чемпионов. Будет весело наблюдать за финалом", – сказал Робертсон.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Эндрю Робертсон финал Лиги Чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сайт УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде