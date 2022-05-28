Эвра: Больно признавать, но Ливерпуль заслуживает выиграть Лигу чемпионов

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра дал комментарий о предстоящем финале Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем".

"Сложно. Не люблю делать прогнозы, но надеюсь, что "Реал" победит. Будет тяжело, ведь "Ливерпуль" неплохо выступает в финалах, но то же касается и "Реала".

Больно признавать, но "Ливерпуль" заслуживает выиграть Лигу чемпионов по результатам сезона, который они провели. "Мадрид" удивил многих своими камбеками против "ПСЖ" и "Манчестер Сити", и в каждой отдельной игре может произойти что угодно, особенно с Винисиусом, Бенземом и замечательным выступлением Модрича.

Будет отличный финал. Скажу, что "Мадрид" выигрывает в серии пенальти", – сказал Евра.