Джеррард – о финале ЛЧ: Прогнозную победу Ливерпуля со счетом 2:0

Легенда "Ливерпуля" и по совместительству действующий тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард сделал свой прогноз на финальный матч Лиги чемпионов, в котором "мерсисайдцы" встретятся с "Реалом":

“Вы можете почувствовать эту атмосферу. Болельщики – просто невероятные, я надеюсь, что это будет отличная игра. Хочу пожелать удачи "Ливерпулю". Верю, что они смогут получить результат, к которому стремятся все.

Надеюсь, что это будет фантастическая игра. Прогнозирую победу "Ливерпуля" со счетом 2:0, - сказал Джеррард.