Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джеррард – о финале ЛЧ: Прогнозную победу Ливерпуля со счетом 2:0
А могло ли быть по-другому?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Ливерпуля" и по совместительству действующий тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард сделал свой прогноз на финальный матч Лиги чемпионов, в котором "мерсисайдцы" встретятся с "Реалом":
“Вы можете почувствовать эту атмосферу. Болельщики – просто невероятные, я надеюсь, что это будет отличная игра. Хочу пожелать удачи "Ливерпулю". Верю, что они смогут получить результат, к которому стремятся все.
Надеюсь, что это будет фантастическая игра. Прогнозирую победу "Ливерпуля" со счетом 2:0, - сказал Джеррард.
Напомним, что решающий поединок Лиги чемпионов этого года запланирован на сегодня, 28 мая, в Париже. Стартовый свисток на Стад де Франс прозвучит в 22:00.
Популярное сейчас
- Резников: На вооружение ВСУ поступила американская САУ М109
- Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
- Есть 30 тысяч убитых российских оккупантов! Генштаб обновил данные полномасштабной войны против россии
- Ливерпуль - Реал: Где и когда смотреть онлайн финальный матч Лиги Чемпионов
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО