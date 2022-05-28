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Джеррард – о финале ЛЧ: Прогнозную победу Ливерпуля со счетом 2:0

Лига Чемпионов
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А могло ли быть по-другому?

Джеррард – о финале ЛЧ: Прогнозную победу Ливерпуля со счетом 2:0

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легенда "Ливерпуля" и по совместительству действующий тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард сделал свой прогноз на финальный матч Лиги чемпионов, в котором "мерсисайдцы" встретятся с "Реалом":

“Вы можете почувствовать эту атмосферу. Болельщики – просто невероятные, я надеюсь, что это будет отличная игра. Хочу пожелать удачи "Ливерпулю". Верю, что они смогут получить результат, к которому стремятся все.

Надеюсь, что это будет фантастическая игра. Прогнозирую победу "Ливерпуля" со счетом 2:0, - сказал Джеррард.

Напомним, что решающий поединок Лиги чемпионов этого года запланирован на сегодня, 28 мая, в Париже. Стартовый свисток на Стад де Франс прозвучит в 22:00.

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В статье: Стивен Джеррард Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
liverpoolecho

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