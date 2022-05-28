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Ни Родриго, ни Асенсио: Реал начнет финал ЛЧ с единственным вингером в составе

Лига Чемпионов
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Анчелотти выбрал надежность

Ни Родриго, ни Асенсио: Реал начнет финал ЛЧ с единственным вингером в составе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Реал" объявил состав на финал Лиги чемпионов-2022, в котором не нашлось места ни Родриго, ни Марко Асенсио.

Позицию слева в нападении Мадрида будет закрывать номинальный центрхав Феде Вальверде. В таком ключе "Реал" уже противостоял ранее "Челси" и дома "Ман Сити". Де-факто это означает дополнительное насыщение полузащиты; в атаке останутся Винисиус слева и Бензема по центру.

В остальном неожиданных решений от Анчелотти нет - Алаба выздоровел и вернулся в старт; Лунин остался в запасе.

Финал ЛЧ-2022 начнется на "Стад де Франс" в 22:00 по Киеву.

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В статье: Реал (Мадрид) Федерико Вальверде финал Лиги Чемпионов
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