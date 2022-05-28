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Ни Родриго, ни Асенсио: Реал начнет финал ЛЧ с единственным вингером в составе
Анчелотти выбрал надежность
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago
"Реал" объявил состав на финал Лиги чемпионов-2022, в котором не нашлось места ни Родриго, ни Марко Асенсио.
Позицию слева в нападении Мадрида будет закрывать номинальный центрхав Феде Вальверде. В таком ключе "Реал" уже противостоял ранее "Челси" и дома "Ман Сити". Де-факто это означает дополнительное насыщение полузащиты; в атаке останутся Винисиус слева и Бензема по центру.
В остальном неожиданных решений от Анчелотти нет - Алаба выздоровел и вернулся в старт; Лунин остался в запасе.
¡Nuestro ???????? inicial para ???????? ????????????????????!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 28, 2022
@LFC#APorLa14 | #UCLfinal pic.twitter.com/iigVLUMrGl
Финал ЛЧ-2022 начнется на "Стад де Франс" в 22:00 по Киеву.
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