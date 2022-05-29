Лига Чемпионов
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ЛЧ. Ливерпуль - Реал 0:1. Это Мадрид!
Реал в 14-й раз выиграл главный турнир планеты – единственный гол забил Винисиус Жуниор
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов, финальный матч. Париж, “Стад де Франс”
“Ливерпуль” – “Реал” Мадрид 0:1
Гол: Винисиус 59
"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Тьяго (Фирмино 77), Фабиньо, Хендерсон (Кейта 77) – Диас (Жота 65), Мане, Салах
"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич (Себальос 90), Каземиро, Кроос – Вальверде (Камавинга 86), Бензема, Винисиус (Родриго 90+3)
Предупреждение: Фабиньо 62
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