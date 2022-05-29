ЛЧ. Ливерпуль - Реал 0:1. Это Мадрид!

Все ж таки Beanles і досі краще представляють Ліверпуль!23:3 по ударах, у тому числі 9:2 в площину воріт... А толку, що Куртуа став зіркою матчу! Хоч і справжніх сейвів у нього було раз, два... може хто третій помітив!Як казав один знайомий... "Ти добре їздиш, лише пішоходів не помічаєш!"... Так і Ліверпуль сьогодні багато гострих пасів зробив... не помічаючи суперника, що їх спокійно перехоплював! Тепер про суддів, які нормально відсудили... Ну може коли Діаза звалили, то потрібно було штрафний призначати, а не карати Луіса, що він неправильно впав на голову порушника. А так вийшло. як колись казав про збірну СеРеСеР Шон... "Ви так багато бігаєте, що не видно коли ви у футбол граєте!" Мати ігрову перевагу та перемогти, це часто зовсім інші речі.