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ЛЧ. Ливерпуль - Реал 0:1. Это Мадрид!

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Реал в 14-й раз выиграл главный турнир планеты – единственный гол забил Винисиус Жуниор 

ЛЧ. Ливерпуль - Реал 0:1. Это Мадрид!

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига чемпионов, финальный матч. Париж, “Стад де Франс”

“Ливерпуль” – “Реал” Мадрид 0:1

Гол: Винисиус 59

"Ливерпуль": Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Тьяго (Фирмино 77), Фабиньо, Хендерсон (Кейта 77) – Диас (Жота 65), Мане, Салах

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди – Модрич (Себальос 90), Каземиро, Кроос – Вальверде (Камавинга 86), Бензема, Винисиус (Родриго 90+3)

Предупреждение: Фабиньо 62

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В статье: Юрген Клопп Карло Анчелотти Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Комментарии (36)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 00:49
Клоп наприкінці впав у ступор і зовсім забув про заміни
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0
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Spokoyno (Київ)
29.05.2022 в 00:47
Все ж таки Beanles і досі краще представляють Ліверпуль! 23:3 по ударах, у тому числі 9:2 в площину воріт... А толку, що Куртуа став зіркою матчу! Хоч і справжніх сейвів у нього було раз, два... може хто третій помітив! Як казав один знайомий... "Ти добре їздиш, лише пішоходів не помічаєш!"... Так і Ліверпуль сьогодні багато гострих пасів зробив... не помічаючи суперника, що їх спокійно перехоплював! Тепер про суддів, які нормально відсудили... Ну може коли Діаза звалили, то потрібно було штрафний призначати, а не карати Луіса, що він неправильно впав на голову порушника. А так вийшло. як колись казав про збірну СеРеСеР Шон... "Ви так багато бігаєте, що не видно коли ви у футбол граєте!" Мати ігрову перевагу та перемогти, це часто зовсім інші речі.
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+1
-2
sasha_lv (Львів)
29.05.2022 в 00:48
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0
0
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Spokoyno (Київ)
29.05.2022 в 00:51
Ну що сашок... так і не зрозумів, що написано може так спробуєш Скоріше дійде
0
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Дoбрый (землянин)
29.05.2022 в 00:46
Бензема ЗМ однозначно. Хоть в финале и не феерил. Давно говорю, шо ЗМ надо давать по позициям. Так смотри и Куртуа получил бы.
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+1
-1
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hrdhrd (Украина)
29.05.2022 в 00:45
Реал в этом сезоне показал, что футбол - это не только циферки XG и на игроках в фифе, но еще и характер, мастерство и воля к победе. Все соперники Реала превосходили Мадрид по циферкам, но никто не смог победить.
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+1
0
Dr. House (Поділля)
29.05.2022 в 00:49
Зараз тобі дядько Соловйов порахує XG ,потім скаже , що Перес все купив, а арбітри чмоськи
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+2
0
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Дoбрый (землянин)
29.05.2022 в 00:41
Ну дык.. шо я вам говорил. Ла Лига - СИЛА! Мадридасты, следующая ЛЧ наша.
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0
-3
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NORDOS
29.05.2022 в 00:42
барса хіба що на лігу конференцій може претендувати і то добре суддєйкам занести треба
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+1
0
Dr. House (Поділля)
29.05.2022 в 00:43
Дурень думкою багатіє
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+1
0
avatar
NORDOS
29.05.2022 в 00:44
наївний дурник - барселох одним словом він надіється на барсу так само як надіявся, що псевдоамериканець йому гроші пришле
+2
0
Ol-g (Одесса)
29.05.2022 в 00:40
Народе, продовжуємо переказувати гроші армії.
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0
0
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hrdhrd (Украина)
29.05.2022 в 00:40
Это Мадрид, детка! Куртуа золотой мяч)) Реал уже настолько отработал за сезон свою тактику на матч, что наверное, у Ливерпуля не было шансов. Папа Карло великий, первый тренер с 4 ЛЧ. Ну и по заявкам Дариана: 14 ЛЧ МАДРИДСКОГО РЕАЛА
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+2
0
sasha_lv (Львів)
29.05.2022 в 00:41
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+2
0
Dr. House (Поділля)
29.05.2022 в 00:44
Для Аленя: ну вот и Реал требл сделал
+2
0
sasha_lv (Львів)
29.05.2022 в 00:47
Аленю галапередол колють він вжє в істериці б'єтся..
0
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 00:47
Я теж можу зробити Double, я гнучкий
0
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 00:40
Настав час виконати мою обіцянку
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0
-1
Karamba911 (Львів)
29.05.2022 в 00:40
Реал можна любити , можна ненавидіти. Но в Лізі чемпіонів, вони королі!!!! Ліверпуль шкода....
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+1
-1
Ol-g (Одесса)
29.05.2022 в 00:40
Реал так Реал.
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
29.05.2022 в 00:40
Только за счёт характера. Ливерпулю не хватало свежести.
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+2
0
Dr. House (Поділля)
29.05.2022 в 00:38
Заслужені чемпіони! Пройти на характері такий плей-офф: ПСЖ, Челсі, МС, а потім знайти свій шанс з Лівером...Молодці!!
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+1
-1
sasha_lv (Львів)
29.05.2022 в 00:39
Ответить
+1
-1
Пришта Литин (Київ)
29.05.2022 в 00:38
Обидно гриня(
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+1
0
sasha_lv (Львів)
29.05.2022 в 00:37
Найкращим болєлам НАЙкращого клубу-вітання!!!!
Ответить
+1
-1
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2022 в 00:37
Радий за Луніна. Ну хоч так...
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+2
0
avatar
Loader (Днепр)
29.05.2022 в 00:37
Справедливо. Ливерпуль выглядел по прежнему уставшим, как и весь май. Не умаляя достоинств Бензема в этом сезоне, настоящим творцом победы как в чемпионате, так и в ЛЧ считаю Куртуа. Может, пора уже и вратарю ЗМ выделить?
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+1
-3
avatar
NORDOS
29.05.2022 в 00:38
смочки х#йца, торчок
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+2
-2
Dr. House (Поділля)
29.05.2022 в 00:36
Барселох,
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+1
-1
avatar
NORDOS
29.05.2022 в 00:36
Hala Madrid!
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+3
-1
Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 00:37
My hole
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+1
0
sasha_lv (Львів)
29.05.2022 в 00:38
Ответить
+2
0
avatar
hrdhrd (Украина)
29.05.2022 в 00:41
Hasta el final VAMOS REAL!
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+3
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 00:36
Забирай мене швидше, відвози за сто морів і цілуй мене скрізь - адже я доросла вже
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0
-4
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Olegyurchak (Хмельницький )
29.05.2022 в 00:37
Дебіл, нік поміняй.
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Дoбрый (землянин)
29.05.2022 в 00:38
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