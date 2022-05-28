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Финал ЛЧ. Стартовый состав Ливерпуля
Роберто Фирмино – среди запасных
Фото: UOL
"Ливерпуль" опубликовал стартовый состав команды на предстоящий финал Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" в Париже.
Стартовый состав "Ливерпуля":
Вратарь: Алиссон
Защитники: Трент Александр-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон
Полузащитники: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара
Нападающие: Луис Диаз, Садио Мане, Мохамед Салах
Запасные "Ливерпуля":
Куивин Келлехер, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Роберто Фирмино, Джо Гомез, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кёртис Джонс, Такуми Минамино, Диого Жота, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Харви Эллиотт
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