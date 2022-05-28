  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Финал ЛЧ. Стартовый состав Ливерпуля
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Финал ЛЧ. Стартовый состав Ливерпуля

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Роберто Фирмино – среди запасных

Финал ЛЧ. Стартовый состав Ливерпуля

Фото: UOL

UA-Футбол
Новина українською

"Ливерпуль" опубликовал стартовый состав команды на предстоящий финал Лиги Чемпионов против мадридского "Реала" в Париже.

Стартовый состав "Ливерпуля":

Вратарь: Алиссон

Защитники: Трент Александр-Арнольд, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон

Полузащитники: Фабиньо, Джордан Хендерсон, Тьяго Алькантара

Нападающие: Луис Диаз, Садио Мане, Мохамед Салах

Запасные "Ливерпуля":

Куивин Келлехер, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Роберто Фирмино, Джо Гомез, Алекс Окслейд-Чемберлен, Кёртис Джонс, Такуми Минамино, Диого Жота, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Харви Эллиотт

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде