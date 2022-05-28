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Ливерпуль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов
Ливерпуль - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 28.05.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
Классика европейского футбола – английский гранд против испанского гранда. Повторение киевского финала, но, безусловно, новая страница истории. "Ливерпуль" не выиграл АПЛ, однако от этого не стал слабой командой. А "Реал" медленно вкатывался в сезон, но набрал в итоге такой темп, который дает шансы на золотой дубль (Примера + Лига чемпионов).
Матч состоится во Франции, на стадионе "Стад де Франс". Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Смотрите прямую видеотрансляцию прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.
Лига чемпионов, финальный матч
28 мая 2022. Париж, “Стад де Франс”
“Ливерпуль” 22:00 “Реал” Мадрид
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