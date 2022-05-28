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Ливерпуль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ливерпуль - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 28.05.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Ливерпуль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

UA-Футбол
Новина українською

Классика европейского футбола – английский гранд против испанского гранда. Повторение киевского финала, но, безусловно, новая страница истории. "Ливерпуль" не выиграл АПЛ, однако от этого не стал слабой командой. А "Реал" медленно вкатывался в сезон, но набрал в итоге такой темп, который дает шансы на золотой дубль (Примера + Лига чемпионов).

Матч состоится во Франции, на стадионе "Стад де Франс". Стартовый свисток прозвучит в 22.00. Смотрите прямую видеотрансляцию прямо в этой новости. Сигнал предоставлен видеосервисом MEGOGO.

Лига чемпионов, финальный матч

28 мая 2022. Париж, “Стад де Франс”

“Ливерпуль” 22:00 “Реал” Мадрид

Таблица коєффициентов, посев и еврокубки - в телеграм-канале >>>

Если у вас не видно плеер выше, нажмите здесь.

Трансляция этого и других матчей доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка "Максимальная" или "Спорт". Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первые 30 дней подписки "Максимальная" будут стоить всего 29 гривен, далее – 299 грн в месяц. Подписка "Спорт" - 199 грн в месяц.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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