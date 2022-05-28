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Финал между Реалом и Ливерпулем перенесен на 15 минут

Лига Чемпионов
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Английские фанаты не успели из-за долгой проверки попасть на арену в Париже

Финал между Реалом и Ливерпулем перенесен на 15 минут

Новина українською

Главный матч клубного сезона - финал Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" перенесен на 15 минут. То есть финал начнется не в 22:00, а в 22:15.

Причина: не все фанаты "красных" успели попасть на стадион и занять свои места на арене. Идет долгая проверка билетов и "security checks".

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При этом с фанатами "бланкос" ни каких проблем нет - все болельщики "сливочных" уже заполнили “Стад де Франс” в Париже.

Также есть информация в СМИ, что автобус команды Юргена Клоппа попал в пробку из-за наплыва фанатов в столице Франции.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль
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