Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Финал между Реалом и Ливерпулем перенесен на 15 минут
Английские фанаты не успели из-за долгой проверки попасть на арену в Париже
Главный матч клубного сезона - финал Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" перенесен на 15 минут. То есть финал начнется не в 22:00, а в 22:15.
Причина: не все фанаты "красных" успели попасть на стадион и занять свои места на арене. Идет долгая проверка билетов и "security checks".
При этом с фанатами "бланкос" ни каких проблем нет - все болельщики "сливочных" уже заполнили “Стад де Франс” в Париже.
Также есть информация в СМИ, что автобус команды Юргена Клоппа попал в пробку из-за наплыва фанатов в столице Франции.
Closed gate for no reason. No explanation from stewards. Can’t get in at any other gates.— The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) May 28, 2022
European cup final, with tickets costing up to £550. pic.twitter.com/5UwAA2c0tl
Популярное сейчас
- Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
- ВСУ уничтожили еще одного российского армейского высокопоставленного чиновника
- Трамп: Вместо передачи Украине оружия на 40 млрд, нужно вкладывать в безопасность школ в США
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Сине-желтый плейлист. Песни, ставшие символами войны Украины за независимость
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО
Новости по теме
- 00:04 Зарубежные Анчелотти: Смотрю на лица игроков и получаю прилив уверенности. Сейчас я меньше волнуюсь, чем в 2014-м
- 21:35 Зарубежные Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
- 23:43 Зарубежные Куртуа: Когда Реал доходит до финала, он его выигрывает. Теперь я на правильной стороне