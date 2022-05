Финал между Реалом и Ливерпулем перенесен на 15 минут

Главный матч клубного сезона - финал Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем" перенесен на 15 минут. То есть финал начнется не в 22:00, а в 22:15 .

Причина: не все фанаты "красных" успели попасть на стадион и занять свои места на арене. Идет долгая проверка билетов и "security checks".

При этом с фанатами "бланкос" ни каких проблем нет - все болельщики "сливочных" уже заполнили “Стад де Франс” в Париже.

Также есть информация в СМИ, что автобус команды Юргена Клоппа попал в пробку из-за наплыва фанатов в столице Франции.

Closed gate for no reason. No explanation from stewards. Can’t get in at any other gates.



European cup final, with tickets costing up to £550. pic.twitter.com/5UwAA2c0tl