Трент установил новый рекорд финалов ЛЧ, побив достижение Томаса Мюллера

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд установил новый рекорд финалов Лиги Чемпионов. Британец стал самым молодым игроком в истории, которому трижды удалось выйти в стартовом составе на финал.

Трент играет уже свой третий финал Лиги Чемпионов в возрасте 23 лет и 233 дней. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику мюнхенской "Баварии" Томасу Мюллеру.

К своим 23 годам Трент Александр-Арнольд сыграл в финалах Лиги Чемпионов 2018 года против мадридского "Реала", 2019 года против "Тоттенхэма" и 2022 года против снова мадридского "Реала".