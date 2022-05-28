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Трент установил новый рекорд финалов ЛЧ, побив достижение Томаса Мюллера

Лига Чемпионов
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Александр-Арнольд – самый молодой футболист, сыгравший в старте в трёх финалах ЛЧ

Трент установил новый рекорд финалов ЛЧ, побив достижение Томаса Мюллера

Фото: Football365

UA-Футбол
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Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд установил новый рекорд финалов Лиги Чемпионов. Британец стал самым молодым игроком в истории, которому трижды удалось выйти в стартовом составе на финал.

Трент играет уже свой третий финал Лиги Чемпионов в возрасте 23 лет и 233 дней. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику мюнхенской "Баварии" Томасу Мюллеру.

К своим 23 годам Трент Александр-Арнольд сыграл в финалах Лиги Чемпионов 2018 года против мадридского "Реала", 2019 года против "Тоттенхэма" и 2022 года против снова мадридского "Реала".

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В статье: Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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