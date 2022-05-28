Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трент установил новый рекорд финалов ЛЧ, побив достижение Томаса Мюллера
Александр-Арнольд – самый молодой футболист, сыгравший в старте в трёх финалах ЛЧ
Фото: Football365
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд установил новый рекорд финалов Лиги Чемпионов. Британец стал самым молодым игроком в истории, которому трижды удалось выйти в стартовом составе на финал.
Трент играет уже свой третий финал Лиги Чемпионов в возрасте 23 лет и 233 дней. Ранее рекорд принадлежал полузащитнику мюнхенской "Баварии" Томасу Мюллеру.
К своим 23 годам Трент Александр-Арнольд сыграл в финалах Лиги Чемпионов 2018 года против мадридского "Реала", 2019 года против "Тоттенхэма" и 2022 года против снова мадридского "Реала".
Популярное сейчас
- Ливерпуль – Реал. АУДИО онлайн трансляция финального матча Лиги чемпионов-2021/22
- В зоне командования Юг ВСУ продолжают контрнаступление
- ВИДЕО, как украинские артиллеристы массово обстреляли позиции российских военных на Запорожье
- Ливерпуль - Реал: Где и когда смотреть онлайн финальный матч Лиги Чемпионов
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Андрей Лунин впервые стал отцом