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Бензема забил Ливерпулю в финале Лиги чемпионов, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда

Лига Чемпионов
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Эпизод, требующий детального разбора

Бензема забил Ливерпулю в финале Лиги чемпионов, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В конце первого тайма в финале Лиги чемпионов ("Ливерпуль" – "Реал") был забит гол. Алаба выполнил передачу из глубины, Бензема зацепился за мяч, но выпустил его с ног. В борьбу вступил Вальверде, ему навязывал сопротивление Фабиньо. Алиссон "потерял" ворота, мяч отскочил к Бензема, француз забил.

После паузы судейская бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном отменила взятие ворот.

Причина – офсайд. Согласно правилам, последний игрок атакующей команды не должен быть ближе к чужим воротам, чем двое игроков защищающейся команды. Причем, одним из двух игроков не обязательно должен быть вратарь. Алиссон был вне эпизода, Робертсон был явно ближе всех к воротам "Ливерпуля". Судьи смотрели линию, на которой находились Бензема и еще один защитник "красных".

Графика показывает, что нападающий "Реала" был в офсайде. Споры возникли из-за того, что мяч к Бензема попал от Фабиньо – то есть, от игрока "Ливерпуля". Однако судейские эксперты считают решение судейской бригады (отменить гол) справедливым. Фабиньо ведь не играл сознательно (целенаправленно) в мяч, а мяч случайно попал в него. Это трактуется как "случайный мяч" и в правилах четко определено, что этого недостаточно, чтобы не фиксировать офсайд.

После первого тайма матча – счет 0:0

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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