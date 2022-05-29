Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бензема забил Ливерпулю в финале Лиги чемпионов, но VAR отменил взятие ворот из-за офсайда
Эпизод, требующий детального разбора
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В конце первого тайма в финале Лиги чемпионов ("Ливерпуль" – "Реал") был забит гол. Алаба выполнил передачу из глубины, Бензема зацепился за мяч, но выпустил его с ног. В борьбу вступил Вальверде, ему навязывал сопротивление Фабиньо. Алиссон "потерял" ворота, мяч отскочил к Бензема, француз забил.
После паузы судейская бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном отменила взятие ворот.
Причина – офсайд. Согласно правилам, последний игрок атакующей команды не должен быть ближе к чужим воротам, чем двое игроков защищающейся команды. Причем, одним из двух игроков не обязательно должен быть вратарь. Алиссон был вне эпизода, Робертсон был явно ближе всех к воротам "Ливерпуля". Судьи смотрели линию, на которой находились Бензема и еще один защитник "красных".
Графика показывает, что нападающий "Реала" был в офсайде. Споры возникли из-за того, что мяч к Бензема попал от Фабиньо – то есть, от игрока "Ливерпуля". Однако судейские эксперты считают решение судейской бригады (отменить гол) справедливым. Фабиньо ведь не играл сознательно (целенаправленно) в мяч, а мяч случайно попал в него. Это трактуется как "случайный мяч" и в правилах четко определено, что этого недостаточно, чтобы не фиксировать офсайд.
После первого тайма матча – счет 0:0
Популярное сейчас
- Ливерпуль - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги чемпионов
- Ливерпуль - Реал. Анонс и прогноз на финальный матч Лиги чемпионов на 28.05.2022
- ВИДЕО, как украинские артиллеристы массово обстреляли позиции российских военных на Запорожье
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Андрей Лунин впервые стал отцом
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО