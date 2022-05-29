  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Винисиус Жуниор открыл счет в матче с передачи Федерико Вальверде. Ливерпуль – Реал 0:1
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Винисиус Жуниор открыл счет в матче с передачи Федерико Вальверде. Ливерпуль – Реал 0:1

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Бразильский вингер забивает в финале ЛЧ

Винисиус Жуниор открыл счет в матче с передачи Федерико Вальверде. Ливерпуль – Реал 0:1

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор забил первый гол в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Голевую передачу отдал уругвайский полузащитник Федерико Вальверде.

Это уже четвертый гол Винисиуса в этом сезоне Лиги Чемпионов. Ранее он забивал два донецкому "Шахтеру" на групповой стадии, а также один "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала.

Всего на счету Винисиуса уже 11 результативных действий в 13 матчах этого сезона ЛЧ. А всего в этом сезоне у бразильца 22 гола и 20 ассистов в 52 матчах во всех турнирах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль Федерико Вальверде Винисиус Жуниор
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде