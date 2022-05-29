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Винисиус Жуниор открыл счет в матче с передачи Федерико Вальверде. Ливерпуль – Реал 0:1
Бразильский вингер забивает в финале ЛЧ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор забил первый гол в финале Лиги Чемпионов против "Ливерпуля". Голевую передачу отдал уругвайский полузащитник Федерико Вальверде.
Это уже четвертый гол Винисиуса в этом сезоне Лиги Чемпионов. Ранее он забивал два донецкому "Шахтеру" на групповой стадии, а также один "Манчестер Сити" в первом матче полуфинала.
Всего на счету Винисиуса уже 11 результативных действий в 13 матчах этого сезона ЛЧ. А всего в этом сезоне у бразильца 22 гола и 20 ассистов в 52 матчах во всех турнирах.
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