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Анчелотти установил рекорд в Лиге чемпионов
Итальянский наставник выиграл четыре Лиги чемпионов
Карло Анчелотти
Наставник "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером в истории футбола, который выиграв четыре Лиги чемпионов. Напомним, что мадридский "Реал" в финальном матче минимально обыграл "Ливерпуль" (1:0).
Итальянский специалист выигрывал самый престижный европейский турнир с "Миланом" (2003 и 2007), и дважды с "Реалом" (2014 и 2022).
Отметим, что трижды Лигу чемпионов или Кубок чемпионов как тренер выигрывали Зинедин Зидан (2016, 2017, 2018) и Боб Пейсли (1977, 1978, 1981). Зидан делал это с "Реалом", Пэйсли – с "Ливерпулем".
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