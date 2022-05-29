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Анчелотти установил рекорд в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Итальянский наставник выиграл четыре Лиги чемпионов

Анчелотти установил рекорд в Лиге чемпионов

Карло Анчелотти

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти стал первым тренером в истории футбола, который выиграв четыре Лиги чемпионов. Напомним, что мадридский "Реал" в финальном матче минимально обыграл "Ливерпуль" (1:0).

Итальянский специалист выигрывал самый престижный европейский турнир с "Миланом" (2003 и 2007), и дважды с "Реалом" (2014 и 2022).

Отметим, что трижды Лигу чемпионов или Кубок чемпионов как тренер выигрывали Зинедин Зидан (2016, 2017, 2018) и Боб Пейсли (1977, 1978, 1981). Зидан делал это с "Реалом", Пэйсли – с "Ливерпулем".

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В статье: Карло Анчелотти Реал
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Источник:
Sport.ua

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Комментарии (3)
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oda1979 (Запорожье)
29.05.2022 в 10:28
Дед красава!
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0
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avatar
Elektrikc (Львів)
29.05.2022 в 09:35
Папа Карло - Легенда!!! І засуньте свою тікі-таку в задницю...
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 09:55
Зідан його омине, відпочине і стане легендою
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