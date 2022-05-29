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Клопп: Когда вратарь – лучший игрок матча, тогда что-то не так с противоположной командой

Лига Чемпионов
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Но все равно признал величие "Реала"

Клопп: Когда вратарь – лучший игрок матча, тогда что-то не так с противоположной командой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своих подопечных в финале Лиги чемпионов:

“Это не является чем-то невероятным, это нормальный футбольный результат. У нас больше ударов по воротам, но самый важный статистический показатель на стороне "Реала". Они забили, а мы нет – это самое легкое объяснение в мире футбола. Это строго, конечно, но мы относимся с уважением.

Когда вратарь – лучший игрок матча, тогда что-то не так с противоположной командой. Куртуа совершил много сейвов. Однако на завершающих стадиях атак многие наши кросы были просто бессмысленны. Когда Реал играет так глубоко, их способность контратаковать слишком опасна.

Эта команда "Реала" удивительно опытная. Еще и опытный и успешный тренер в европейском футболе.

Я сказал ребятам, что горжусь ими. Им нужно немного времени, я это понимаю. За спиной отличный сезон. В двух турнирах мы проиграли с минимальным отрывом.

Когда проигрываешь, думаешь, что можно было сыграть лучше. Но можно ли выдать свой максимум в 63-й игре сезона? Я не знаю. "Реал" однажды еще проигрывает финал, но этого не произошло сегодня", - сказал Клопп.

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Отметим, что это был третий проигранный финал Лиги чемпионов для германского наставника. Ранее он в сезоне 12/13 уступил в решающем матче "Баварии", а в сезоне 17/18 тому же "Реалу".

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В статье: Юрген Клопп Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
УЕФА

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
29.05.2022 в 09:06
Дійсно провести втричі більше атак, нанести на ПОРЯДОК більше ударів по воротах суперника і проГРАТИ... Щось не те робиться в "англійському королівстві" І головне під час гри не відчувалося що Ліверпуль обов'язково переможе. Та і дві атаки, які незрозуміло як РЕАЛьно спартачили суперники... І цей фінал міг закінчитися погромом Не знаю... може те що АПЛ найкращій та найвиснажливайший чемпіонат... Та і Клопп "мене не послухав" бився до останнього... От тут наснаги десь і не вистачило. І першій серед ТОП-чемпіонатів не зміг виграти жодного єврокубка!
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