Клопп: Когда вратарь – лучший игрок матча, тогда что-то не так с противоположной командой

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал поражение своих подопечных в финале Лиги чемпионов:

“Это не является чем-то невероятным, это нормальный футбольный результат. У нас больше ударов по воротам, но самый важный статистический показатель на стороне "Реала". Они забили, а мы нет – это самое легкое объяснение в мире футбола. Это строго, конечно, но мы относимся с уважением.

Когда вратарь – лучший игрок матча, тогда что-то не так с противоположной командой. Куртуа совершил много сейвов. Однако на завершающих стадиях атак многие наши кросы были просто бессмысленны. Когда Реал играет так глубоко, их способность контратаковать слишком опасна.

Эта команда "Реала" удивительно опытная. Еще и опытный и успешный тренер в европейском футболе.

Я сказал ребятам, что горжусь ими. Им нужно немного времени, я это понимаю. За спиной отличный сезон. В двух турнирах мы проиграли с минимальным отрывом.

Когда проигрываешь, думаешь, что можно было сыграть лучше. Но можно ли выдать свой максимум в 63-й игре сезона? Я не знаю. "Реал" однажды еще проигрывает финал, но этого не произошло сегодня", - сказал Клопп.