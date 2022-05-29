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Анчелотти: Это самый трудный титул, который я когда-либо выигрывал

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Коуч хорошо поработал

Анчелотти: Это самый трудный титул, который я когда-либо выигрывал

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти поделился эмоциями после победы в финале Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:0):

"Это самый трудный титул, который я когда-либо выигрывал. Команда продолжала биться в условиях, когда никто не верил нашу победу. Мы создали замечательную атмосферу. Думаю, заслуживаем быть чемпионами. "Реал" испытывал трудности, но никогда не сдавался.

Ключевым было не дать атакующей тройке соперника пространства. Выиграли заслуженно против команды, которая не проигрывала много матчей этого сезона.

С "Реалом" легче выигрывать ЛЧ, чем с другими. На это много причин. Болельщики особенные, клуб особенный, я очень рад. Я вернулся в Мадрид и у нас показался незабываемый сезон.

Я не замечал никаких волнений футболистов перед матчем. Ну разве что у меня. Я пошел в свой кабинет, чтобы игроки не могли меня видеть. Они все были очень уверены. Это тяжело – выиграть 8 финалов подряд", – сказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
Сайт УЕФА

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Комментарии (2)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
29.05.2022 в 09:29
Що за 8 фіналів?
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0
0
S_Shvets (Киев)
29.05.2022 в 09:53
1998, 2000, 2002, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022 - це все фінали Ліги Чемпіонів, в яких грав Реал. І в усіх них він переміг
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