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Без сюрпризов. Голкипер Реала стал лучшим игроком финала ЛЧ
Вытащил мадридцев
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
В течение 90 минут поединка бельгиец записал в свой актив девять сейвов. Благодаря этому он оставил свои ворота сухими. Интересно, что это был четвертый финал ЛЧ подряд, в котором хотя бы одна команда не забивала.
Для Тибо это вторая награда "Лучшего игрока встречи" в этом евросезоне. Также он ее получил в полуфинальном ответном матче против "Манчестер Сити".
В этом розыгрыше ЛЧ голкипер пропустил 14 голов в 13 матчах. В частности, если учесть стадию плей-офф, только в финале Куртуа смог сохранить свои ворота на замке.
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