Без сюрпризов. Голкипер Реала стал лучшим игроком финала ЛЧ

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

В течение 90 минут поединка бельгиец записал в свой актив девять сейвов. Благодаря этому он оставил свои ворота сухими. Интересно, что это был четвертый финал ЛЧ подряд, в котором хотя бы одна команда не забивала.

Для Тибо это вторая награда "Лучшего игрока встречи" в этом евросезоне. Также он ее получил в полуфинальном ответном матче против "Манчестер Сити".

В этом розыгрыше ЛЧ голкипер пропустил 14 голов в 13 матчах. В частности, если учесть стадию плей-офф, только в финале Куртуа смог сохранить свои ворота на замке.