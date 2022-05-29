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Без сюрпризов. Голкипер Реала стал лучшим игроком финала ЛЧ

Лига Чемпионов
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Вытащил мадридцев

Без сюрпризов. Голкипер Реала стал лучшим игроком финала ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля".

В течение 90 минут поединка бельгиец записал в свой актив девять сейвов. Благодаря этому он оставил свои ворота сухими. Интересно, что это был четвертый финал ЛЧ подряд, в котором хотя бы одна команда не забивала.

Для Тибо это вторая награда "Лучшего игрока встречи" в этом евросезоне. Также он ее получил в полуфинальном ответном матче против "Манчестер Сити".

В этом розыгрыше ЛЧ голкипер пропустил 14 голов в 13 матчах. В частности, если учесть стадию плей-офф, только в финале Куртуа смог сохранить свои ворота на замке.

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В статье: Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Ливерпуль
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