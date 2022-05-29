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Бензема впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Наконец-то выбрался на лавры

Бензема впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов по итогу сезона.

В общей сложности на его счету в уже прошлом розыгрыше 15 голов в 12 матчах. У ближайшего преследователя француза, Левандовского, – 13 забитых мячей.

Карим отметился в воротах пяти команд: “Шериф” (2 гола), “Шахтер” (3), “Манчестер Сити” (3), “Парі Сен-Жермен” (3), “Челси” (4). Только “Интер” и “Ливерпуль” стали недостижимыми для нападающего.

Также добавим, что в сезоне 21/22 “Бензема” установил свой рекорд по голам в самом престижном еврокубке. Ранее он не забивал больше шести мячей за один розыгрыш турнира.

В общей сложности Карим отметился 86 раз в матчах Лиге чемпионов. Это третий показатель в истории турнира – столько же у Левандовского. Выше них только Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (125).

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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