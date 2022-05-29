Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бензема впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов
Наконец-то выбрался на лавры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема впервые в своей карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов по итогу сезона.
В общей сложности на его счету в уже прошлом розыгрыше 15 голов в 12 матчах. У ближайшего преследователя француза, Левандовского, – 13 забитых мячей.
Карим отметился в воротах пяти команд: “Шериф” (2 гола), “Шахтер” (3), “Манчестер Сити” (3), “Парі Сен-Жермен” (3), “Челси” (4). Только “Интер” и “Ливерпуль” стали недостижимыми для нападающего.
Также добавим, что в сезоне 21/22 “Бензема” установил свой рекорд по голам в самом престижном еврокубке. Ранее он не забивал больше шести мячей за один розыгрыш турнира.
В общей сложности Карим отметился 86 раз в матчах Лиге чемпионов. Это третий показатель в истории турнира – столько же у Левандовского. Выше них только Криштиану Роналду (140) и Лионель Месси (125).
Популярное сейчас
- Лунин стал третьим футболистом с украинским паспортом, выигрывавшим ЛЧ. После финала он получил медаль
- ВСУ контратакуют в Херсонской области, россияне понесли потери - Генштаб
- Клопп: Когда вратарь – лучший игрок матча, тогда что-то не так с противоположной командой
- Ливерпуль - Реал. Анонс и прогноз на финальный матч Лиги чемпионов на 28.05.2022
- Мерсисайдские красотки. Невероятные жены и девушки футболистов Ливерпуля. ФОТО
- Принц Чарльз получил в подарок украинскую марку про русский военный корабль. ФОТО