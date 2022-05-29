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Робертсон: Моему товарищу, которому я лично передал билет, сказали, что он фальшивый

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Болельщики столкнулись с серьезными проблемами

Робертсон: Моему товарищу, которому я лично передал билет, сказали, что он фальшивый

Sky

Новина українською

Левый защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон рассказал, что французская полиция не пропускала на стадион финала Лиги чемпионов болельщиков, у которых были настоящие билеты:

"Многие пострадали. Одному моему товарищу сказали, что у него фальшивый билет. Но это были мои билеты, которые я достал через клуб. Очевидно, могу вас заверить, что они были переданы через меня".

Французская полиция затем решила разогнать всех слезоточивым газом. Это все не было хорошо организовано. В таких ситуациях нужно сочувствовать. Понятно, что все менялось, потому что матч переносился на другую арену, но самое главное соревнование УЕФА должно быть лучше организовано", – сказал Робертсон.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль Эндрю Робертсон
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Источник:
SkySports

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Комментарии (1)
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Оlegуurсhak (Хмельницький)
29.05.2022 в 12:17
Напевно, на це місце вже пройшов хтось і в комп'ютері значилося, що воно вже зайняте. Тоді всі питання до УЄФА
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