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Венгер: Уверенность Ливерпуля упала после того, как они не смогли завоевать титул чемпиона Англии

Лига Чемпионов
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Коуч считает, что эта причина сыграла свою роль

Венгер: Уверенность Ливерпуля упала после того, как они не смогли завоевать титул чемпиона Англии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Экс- тренер "Арсенала" Арсен Венгер прокомментировал результат финала Лиги чемпионов 2021/22:

"В последней игре сезона в "Ливерпуле" несколько упал уровень уверенности после того, как они не взяли титул в Англии. Чувствовалось, что Мане и Салах, которые должны делать разницу, уже не имели той свежести, той веры, что они могут изменить ситуацию .

Мы должны быть честными, "Реалу" удалось добиться успеха через Куртуа. В какой-то момент казалось, что "Ливерпуль" сравнивает. Но они так и не нашли особый момент, во многом это зависело от Куртуа.

Заслуга Анчелотти тоже значительна. У него хорошая связь с подопечными. Они выглядят расслабленными, видя его. Он знает, как управлять звездными игроками.

Также я думаю, что у этих футболистов есть невероятный опыт выступлений друг с другом. Особенно в полузащите. Кроос был невероятным, Модрич тоже, Вальверде из Каземиро это тоже касается. У них много общих побед. Знают, если игра в какой-то момент кажется сложной, им удастся перевернуть все. Потому что они это уже раньше делали", – сказал Венгер.

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В статье: Арсен Венгер Лига чемпионов Реал (Мадрид) Ливерпуль
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Источник:
SportDias

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