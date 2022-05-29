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Итоги беспорядков перед финалом ЛЧ: 105 арестов, 39 человек остаются под стражей
Это провал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst
Финал ЛЧ-2022 между "Реалом" и "Ливерпулем" проводился под аккомпанемент стычек фанатов с полицией. Из-за этого матч даже задержали на 36 минут.
Как сообщает L’Equipe, в результате потасовок вчера были арестованы 105 человек, из которых 39 до сих пор остаются под стражей.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже отчитался, что "тысячи британских болельщиков пытались проникнуть на "Стад де Франс" с фальшивыми билетами либо вовсе без них", что и спровоцировало проблемы.
Фанаты, в свою очередь, утверждают, что покупали билеты у официальных продавцов, и все претензии принимающей стороны - вранье.
Также власти Парижа проинформировали об оказании медицинской помощи 238 болельщикам - в основном это участники конфликтов у стадиона, против которых полиция применяла слезоточивый газ.
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