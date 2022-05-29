  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Итоги беспорядков перед финалом ЛЧ: 105 арестов, 39 человек остаются под стражей
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Итоги беспорядков перед финалом ЛЧ: 105 арестов, 39 человек остаются под стражей

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Это провал

Итоги беспорядков перед финалом ЛЧ: 105 арестов, 39 человек остаются под стражей

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matthias Hangst

Новина українською

Финал ЛЧ-2022 между "Реалом" и "Ливерпулем" проводился под аккомпанемент стычек фанатов с полицией. Из-за этого матч даже задержали на 36 минут.

Как сообщает L’Equipe, в результате потасовок вчера были арестованы 105 человек, из которых 39 до сих пор остаются под стражей.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уже отчитался, что "тысячи британских болельщиков пытались проникнуть на "Стад де Франс" с фальшивыми билетами либо вовсе без них", что и спровоцировало проблемы.

Фанаты, в свою очередь, утверждают, что покупали билеты у официальных продавцов, и все претензии принимающей стороны - вранье.

Также власти Парижа проинформировали об оказании медицинской помощи 238 болельщикам - в основном это участники конфликтов у стадиона, против которых полиция применяла слезоточивый газ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль финал Лиги Чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
L'Equipe

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде