Барселона снова поздравила Реал с победой в Лиге чемпионов

Испанские клубы хоть враждуют между собой во внутреннем чемпионате, но в еврокубках друг друга поддерживают. После победы в Лиге чемпионов "Реал" получил поздравление от своего наиболее ожесточенного врага - "Барселоны".

Каталонцы незадолго после финального свистка поздравили мадридцев в Twitter:

"Поздравляем "Реал" Мадрид с титулом Лиги чемпионов, который был добыт сегодня вечером на Стад де Франс"

Felicidades al Real Madrid por el título de @ChampionsLeague conseguido esta noche en el Stade de France. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 28, 2022

Отметим, что такая привычка стала для “Барселоны “уже регулярной. Каталонцы тоже поздравляли "сливочных" с победой в ЛЧ и во время предыдущих четырех раз - с 2014 года. Так же и "Реал" в 2015 поздравлял "блауграну" с взятием самого престижного клубного титула.