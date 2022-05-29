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Барселона снова поздравила Реал с победой в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Уважение к главному сопернику

Барселона снова поздравила Реал с победой в Лиге чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Новина українською

Испанские клубы хоть враждуют между собой во внутреннем чемпионате, но в еврокубках друг друга поддерживают. После победы в Лиге чемпионов "Реал" получил поздравление от своего наиболее ожесточенного врага - "Барселоны".

Каталонцы незадолго после финального свистка поздравили мадридцев в Twitter:

"Поздравляем "Реал" Мадрид с титулом Лиги чемпионов, который был добыт сегодня вечером на Стад де Франс"

Отметим, что такая привычка стала для “Барселоны “уже регулярной. Каталонцы тоже поздравляли "сливочных" с победой в ЛЧ и во время предыдущих четырех раз - с 2014 года. Так же и "Реал" в 2015 поздравлял "блауграну" с взятием самого престижного клубного титула.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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Комментарии (2)
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Дoбрый (землянин)
29.05.2022 в 15:07
Вчера от чистого сердца поздравил своих заклятых врагов с победой в ЛЧ, так меня послали. Мало того, болел в финале за Реал, о чём неоднократно напоминал и объяснял почему. Видать "любовь" ко мне местных мадридастов не имеет границ.
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Algrab (Костопiль)
29.05.2022 в 16:38
Ми також вітаємо Барселону з черговим " треблом"... Персонально Барселоху: п н х.
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