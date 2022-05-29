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Барселона снова поздравила Реал с победой в Лиге чемпионов
Уважение к главному сопернику
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto
Испанские клубы хоть враждуют между собой во внутреннем чемпионате, но в еврокубках друг друга поддерживают. После победы в Лиге чемпионов "Реал" получил поздравление от своего наиболее ожесточенного врага - "Барселоны".
Каталонцы незадолго после финального свистка поздравили мадридцев в Twitter:
"Поздравляем "Реал" Мадрид с титулом Лиги чемпионов, который был добыт сегодня вечером на Стад де Франс"
Felicidades al Real Madrid por el título de @ChampionsLeague conseguido esta noche en el Stade de France.— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 28, 2022
Отметим, что такая привычка стала для “Барселоны “уже регулярной. Каталонцы тоже поздравляли "сливочных" с победой в ЛЧ и во время предыдущих четырех раз - с 2014 года. Так же и "Реал" в 2015 поздравлял "блауграну" с взятием самого престижного клубного титула.
May 28, 2022
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