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В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов
Главный матч турнира начался на полчаса позже, чем планировалось
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА выступил с заявлением по событиям, из-за которых начало финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 "Ливерпуль" - "Реал" (0:1) было отложено на 35 минут.
"Перед началом игры турникеты на стадионе "Стад де Франс" оказались заблокированы тысячами болельщиков "Ливерпуля", купивших поддельные билеты, которые при проходе не сработали.
Это привело к скоплению фанатов, пытавшихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно больше болельщиков с настоящими билетами смогли попасть на стадион. После начала матча число фанатов у стадиона продолжало расти, поэтому полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона.
УЕФА сочувствует тем, кто пострадал от этих событий, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы вместе с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", — говорится в сообщении организации.
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