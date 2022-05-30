  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Главный матч турнира начался на полчаса позже, чем планировалось

В УЕФА назвали причину задержки финала Лиги чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА выступил с заявлением по событиям, из-за которых начало финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 "Ливерпуль" - "Реал" (0:1) было отложено на 35 минут.

"Перед началом игры турникеты на стадионе "Стад де Франс" оказались заблокированы тысячами болельщиков "Ливерпуля", купивших поддельные билеты, которые при проходе не сработали.

Это привело к скоплению фанатов, пытавшихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут, чтобы как можно больше болельщиков с настоящими билетами смогли попасть на стадион. После начала матча число фанатов у стадиона продолжало расти, поэтому полиция разогнала их слезоточивым газом и вытеснила со стадиона.

УЕФА сочувствует тем, кто пострадал от этих событий, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы вместе с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции", — говорится в сообщении организации.

Читайте такжеИтоги беспорядков перед финалом ЛЧ: 105 арестов, 39 человек остаются под стражей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль финал Лиги Чемпионов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
30.05.2022 в 11:19
Рукожопые французы и кем-то (не удивлюсь если террорашкой) вброшенные тысячи левых билетов
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде