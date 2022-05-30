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Не сыграл ни одной минуты. Лунин не будет считаться победителем Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Еще одна причина сменить команду?

Не сыграл ни одной минуты. Лунин не будет считаться победителем Лиги Чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В прошедшую субботу мадридский "Реал" в 14-й раз в истории выиграл Лигу Чемпионов. Как оказалось, для Андрея Лунина это событие не будет столь радостным, как мы посчитали вначале.

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По информации Mundo Deportivo, УЕФА не признает Лунина в качестве победителя Лиги Чемпионов. Эта же судьба ожидает испанца Иско.

Причина в том, что украинец не провел в прошедшем розыгрыше Лиги Чемпионов ни одной минуты, просидев все матчи в запасе. Всего же в сезоне он отыграл четыре игры, пропустив четыре мяча.

Ранее сообщалось, что Лунин готов летом сменить команду.

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В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Mundo Deportivo

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Комментарии (2)
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gurik (Запорожье)
30.05.2022 в 21:10
С одной стороны оно конечно правильно, но если он заявлен на турнир и был в запасе на матч, значит он принимал участие, хоть и косвенно
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+3
0
cadoki (007)
30.05.2022 в 21:03
Лучше бы тогда вовсе медаль не давали
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+2
0

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