Не сыграл ни одной минуты. Лунин не будет считаться победителем Лиги Чемпионов

В прошедшую субботу мадридский "Реал" в 14-й раз в истории выиграл Лигу Чемпионов. Как оказалось, для Андрея Лунина это событие не будет столь радостным, как мы посчитали вначале.

По информации Mundo Deportivo, УЕФА не признает Лунина в качестве победителя Лиги Чемпионов. Эта же судьба ожидает испанца Иско.

Причина в том, что украинец не провел в прошедшем розыгрыше Лиги Чемпионов ни одной минуты, просидев все матчи в запасе. Всего же в сезоне он отыграл четыре игры, пропустив четыре мяча.