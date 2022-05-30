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Не сыграл ни одной минуты. Лунин не будет считаться победителем Лиги Чемпионов
Еще одна причина сменить команду?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В прошедшую субботу мадридский "Реал" в 14-й раз в истории выиграл Лигу Чемпионов. Как оказалось, для Андрея Лунина это событие не будет столь радостным, как мы посчитали вначале.
По информации Mundo Deportivo, УЕФА не признает Лунина в качестве победителя Лиги Чемпионов. Эта же судьба ожидает испанца Иско.
Причина в том, что украинец не провел в прошедшем розыгрыше Лиги Чемпионов ни одной минуты, просидев все матчи в запасе. Всего же в сезоне он отыграл четыре игры, пропустив четыре мяча.
Ранее сообщалось, что Лунин готов летом
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