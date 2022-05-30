УЕФА заказал независимый отчет о беспорядках перед финалом ЛЧ

УЕФА на официальном сайте объявил о том, что организация заказала независимый отчет по событиям перед финалом Лиги чемпионов в Париже. Расследованием займется португалец Тиагу Брандау Родригеш.

Тиагу ранее занимал пост министра образования Португалии, а сейчас является депутатом парламента страны. Он проведет расследование на безвозмездной основе (чтобы гарантировать беспристрастность).

УЕФА планирует обнародовать все полученные сведения по итогам расследования, после чего будут приняты все необходимые меры, гласит официальное заявление организации.

Напомним, что финал был задержан на полчаса из-за проблем с безопасностью на стадионе. Болельщики без билетов перелезали через ограждения.