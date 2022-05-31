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Кто среди них лучший – прямо очевидно. Объявлена сборная ЛЧ-2021/22

Лига Чемпионов
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Кто среди них лучший – прямо очевидно. Объявлена сборная ЛЧ-2021/22

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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УЕФА составил символическую сборную по итогам розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Больше всего представителей досталось победителю турнира и финалисту. От мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля" в состав попали по четыре футболиста. Также место нашлось по одному футболисту "Челси", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".

Символическая сборная:

Голкипер: Тибо Куртуа ("Реал");

Защитники: Трент Александр-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк, (все – "Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Челси");

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лука Модрич ("Реал")

Нападающие: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба – "Реал").

Организаторы турнира также назвали имя лучшего игрока сезона в минувшей Лиги чемпионов. Им был признан, как и ожидалось, нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.

34-летний француз забил 15 мячей в 12 матчах. Также на его счету 1 результативная передача. К слову, для Бензема это пятая победа в Лиге чемпионов. А его партнер по команде Винисиус стал лучшим молодым игроком турнира, в активе 21-летнего бразильца четыре гола и семь передач в 13 играх.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) финал Лиги Чемпионов
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