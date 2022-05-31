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Кто среди них лучший – прямо очевидно. Объявлена сборная ЛЧ-2021/22
Кого не хватает?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА составил символическую сборную по итогам розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Больше всего представителей досталось победителю турнира и финалисту. От мадридского "Реала" и английского "Ливерпуля" в состав попали по четыре футболиста. Также место нашлось по одному футболисту "Челси", "Манчестер Сити" и "ПСЖ".
Символическая сборная:
Голкипер: Тибо Куртуа ("Реал");
Защитники: Трент Александр-Арнолд, Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк, (все – "Ливерпуль"), Антонио Рюдигер ("Челси");
Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Фабиньо ("Ливерпуль"), Лука Модрич ("Реал")
Нападающие: Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Винисиус Жуниор, Карим Бензема (оба – "Реал").
???? UEFA's Technical Observer panel has selected its 2021/22 UEFA Champions League Team of the Season ????#UCL pic.twitter.com/I8t9T6uM5R— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
Организаторы турнира также назвали имя лучшего игрока сезона в минувшей Лиги чемпионов. Им был признан, как и ожидалось, нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема.
34-летний француз забил 15 мячей в 12 матчах. Также на его счету 1 результативная передача. К слову, для Бензема это пятая победа в Лиге чемпионов. А его партнер по команде Винисиус стал лучшим молодым игроком турнира, в активе 21-летнего бразильца четыре гола и семь передач в 13 играх.
???? UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season ????????????@Benzema | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
???? UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Vinícius Júnior as the 2021/22 UEFA Champions League Young Player of the Season ????????????@vinijr | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
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