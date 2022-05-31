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Левандовский - Динамо, Виниусиус - Шахтеру. Топ-10 голов прошедшей Лиги Чемпионов
А еще здесь Месси и игрок "Шерифа"
Фото: Александр Приходько
УЕФА продолжает подбивать итоги прошедшего сезона Лиги Чемпионов.
Был назван лучший гол турнира. Награду забрал француз Карим Бензема. Его шикарный удар головой в ворота "Челси" получил признание критиков и первую строчку.
UEFA's Technical Observer panel have selected their top ten goals of the season - now it's time to have your say! ⚽️????#UCLGOTT | @Heineken | #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 31, 2022
Интересно, что также в списке оказались два обидчика украинских клубов. Гол Винисиуса в ворота "Шахтера" оказался на второй позиции, удар через себя от Левандовского против "Динамо" - на четвертом.
Также в топ-10 нашлось место для Мбаппе, Асенсио, Теллеса, Тилля, Месси, Родриго и Тьяго.
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