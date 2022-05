Левандовский - Динамо, Виниусиус - Шахтеру. Топ-10 голов прошедшей Лиги Чемпионов

УЕФА продолжает подбивать итоги прошедшего сезона Лиги Чемпионов.

Был назван лучший гол турнира. Награду забрал француз Карим Бензема. Его шикарный удар головой в ворота "Челси" получил признание критиков и первую строчку.

UEFA's Technical Observer panel have selected their top ten goals of the season - now it's time to have your say! ⚽️????#UCLGOTT | @Heineken | #UCL