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Левандовский - Динамо, Виниусиус - Шахтеру. Топ-10 голов прошедшей Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
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А еще здесь Месси и игрок "Шерифа"

Левандовский - Динамо, Виниусиус - Шахтеру. Топ-10 голов прошедшей Лиги Чемпионов

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
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УЕФА продолжает подбивать итоги прошедшего сезона Лиги Чемпионов.

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Был назван лучший гол турнира. Награду забрал француз Карим Бензема. Его шикарный удар головой в ворота "Челси" получил признание критиков и первую строчку.

Интересно, что также в списке оказались два обидчика украинских клубов. Гол Винисиуса в ворота "Шахтера" оказался на второй позиции, удар через себя от Левандовского против "Динамо" - на четвертом.

Также в топ-10 нашлось место для Мбаппе, Асенсио, Теллеса, Тилля, Месси, Родриго и Тьяго.

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В статье: Роберт Левандовский Карим Бензема Винисиус Тобиас
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Источник:
UEFA

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