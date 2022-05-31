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Болельщики просканировали около 2800 поддельных билетов перед финалом ЛЧ

Лига Чемпионов
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Дело постепенно развивается

Болельщики просканировали около 2800 поддельных билетов перед финалом ЛЧ

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

Работники, отвечавшие за допуск зрителей на матч финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" на Стад де Франс, просканировали 2800 поддельных билетов, сообщает RMC Sport. Все случаи имели место у входов для английских фанатов.

Число фальшивых документов значительно превышает обычные для таких мероприятий показатели. Зачастую фанаты приносят лишь несколько сотен подделок.

Ранее сообщалось о 30 тысячах фанатов, которые пытались незаконно пробраться на стадион.

Тем не менее, адвокат, защищающий фанатов, утверждает, что часть из этих билетов все же могла быть оригинальной, но неправильно активированной.

Он приводит в пример якобы слова защитника "Ливерпуля" Робертсона о том, что его семья также столкнулась с проблемами при проходе на стадион. Их билеты считывались как поддельные.

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В статье: Реал (Мадрид) Ливерпуль финал Лиги Чемпионов
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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