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Болельщики просканировали около 2800 поддельных билетов перед финалом ЛЧ
Дело постепенно развивается
Фото: twitter.com/LFC
Работники, отвечавшие за допуск зрителей на матч финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" на Стад де Франс, просканировали 2800 поддельных билетов, сообщает RMC Sport. Все случаи имели место у входов для английских фанатов.
Число фальшивых документов значительно превышает обычные для таких мероприятий показатели. Зачастую фанаты приносят лишь несколько сотен подделок.
Ранее сообщалось о 30 тысячах фанатов, которые пытались незаконно пробраться на стадион.
Тем не менее, адвокат, защищающий фанатов, утверждает, что часть из этих билетов все же могла быть оригинальной, но неправильно активированной.
Он приводит в пример якобы слова защитника "Ливерпуля" Робертсона о том, что его семья также столкнулась с проблемами при проходе на стадион. Их билеты считывались как поддельные.
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