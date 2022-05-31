Болельщики просканировали около 2800 поддельных билетов перед финалом ЛЧ

Работники, отвечавшие за допуск зрителей на матч финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" на Стад де Франс, просканировали 2800 поддельных билетов, сообщает RMC Sport. Все случаи имели место у входов для английских фанатов.

Число фальшивых документов значительно превышает обычные для таких мероприятий показатели. Зачастую фанаты приносят лишь несколько сотен подделок.

Ранее сообщалось о 30 тысячах фанатов, которые пытались незаконно пробраться на стадион.

Тем не менее, адвокат, защищающий фанатов, утверждает, что часть из этих билетов все же могла быть оригинальной, но неправильно активированной.

Он приводит в пример якобы слова защитника "Ливерпуля" Робертсона о том, что его семья также столкнулась с проблемами при проходе на стадион. Их билеты считывались как поддельные.